Il Grande Salto: sul set del film con Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi - Video esclusivo

Dopo più di 35 anni di onorata carriera, uno dei più apprezzati attori della sua generazione, Giorgio Tirabassi, ha deciso di fare "Il Grande Salto", passando anche dietro la macchina da presa.

Il Grande Salto è proprio il titolo del suo esordio alla regia di un lungometraggio, una commedia che lo vede anche in veste di protagonista accanto a Ricky Memphis, attore con il quale ha già condiviso tanti set cinematografici e televisivi come quello di Il branco, L'ultimo capodanno, Paz!, Ultimo 1 e 2, e, ovviamente, Distretto di Polizia. Per completare il cast del film, Tirabassi ha chiamato molti altri attori che conosce molto bene: Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Roberta Mattei, Gianfelice Imparato, Paola Tiziana Cruciani, Cristiano Di Pietra, Mia Benedetta, Salvatore Striano, Liz Solari, Federica Carruba e Lillo



Il Grande Salto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La storia del film è quella di Rufetto e Nello (Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis), due rapinatori maldestri che, dopo aver scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana.

I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Riprendere in mano l'attività e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per niente facile: si convincono, così, che il destino non sia dalla loro parte...



In attesa di vedere il film al cinema dal 13 giugno, vi portiamo sul set con un videobackstage esclusivo:



Il Grande Salto: Sul Set del Film - HD