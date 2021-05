Il Grande Nord dell'anima, il documentario di viaggio con Paolo Cognetti al Trento Film Festival

News Cinema

Nella natura, nei boschi di Thoreau e più a nord fino al bus di Into the Wild, in Alaska, Sogni di Grande Nord è un viaggio nell’immaginario della formazione, non solo letteraria, di Paolo Cognetti, presentato in concorso a Trento e in arrivo come evento speciale in sala.

Chris. Così, solo per nome, a evocare una frequentazione di anni, intima. Nel documentario Sogni di Grande Nord, che lo vede protagonista (e cosceneggiatore), Paolo Cognetti cita spesso l’anima irrequieta di Chris McCandless, diventato un’icona, per molti punto di riferimento dell’istinto umano di abbandonare un percorso noto per cercare altro, ma per non pochi criticabile come un folle. È il ragazzo la cui avventura ha raccontato per primo Jon Krakauer nello splendido libro Into the Wild (Nelle terre estreme, pubblicato in Italia da Corbaccio), poi diventato un film di Sean Penn con Emile Hirsh, con le musiche memorabili di Eddie Vedder.

Paolo Cognetti ha vinto il Premio Strega 2017 con Le otto montagne, che ha venduto oltre un milione di copie vendute in oltre 40 paesi (450.000 solo in Italia), arriva per la prima volta al cinema. Sogni di Grande Nord è stato presentato in anteprima in questi giorni nel corso della 69° edizione del Trento Film Festival, dove è in concorso, e arriverà nelle sale italiane come evento speciale per Nexo Digital il 7, 8 e 9 giugno. Diretto da Dario Acocella, il documentario propone un percorso originale e dal potente impatto visivo, sulle orme di Ernest Hemingway, Raymond Carver, H.D. Thoreau, Jack London, Herman Melville e Chris McCandless di Into the Wild, in un viaggio letterario emozionante dalle Alpi all’Alaska, con la presenza costante della voce fuori campo dello stesso Cognetti.

Lo scrittore, insieme all’ amico Nicola Magrin, viaggiatore ed illustratore, ci guida nel suo viaggio tra uomo e natura ripercorrendo le parole e attraversando i luoghi di alcuni dei grandi maestri della Letteratura americana, alla ricerca di una nuova frontiera esistenziale per l’uomo e per la sua convivenza con l’Ambiente. Attraverso le immagini girate durante il tragitto e i frammenti di dialogo tra i due amici, emerge anche il viaggio personale che Cognetti compie a ritroso, per scoprire le sue radici di scrittore e di uomo. Come nel romanzo che lo ha lanciato, Le otto montagne, presto un film diretto da Felix van Groeningen, candidato all’Oscar per Alabama Monroe, anche in questo caso centrale è la riflessione di Cognetti sul rapporto con il padre, più volte citato, così come il suo trasferimento anni fa da Milano a una spoglia baita in mezzo ai monti. Proprio lì, dopo una crisi esistenziale non dissimile a quella del suddetto Chris, è poi riuscito a lanciare la sua carriera di scrittore.

I luoghi on the road richiamano alla memoria i grandi maestri che hanno avuto nella sua vita un valore ben più ampio di quello meramente letterario. La sepoltura di Raymond Carver; il Klondike di Jack London; i laghi pescosi di trote di Ernest Hemingway; la natura selvaggia di Thoreau: sono questi gli autori e i luoghi di cui Cognetti raccoglie il frutto, lasciandosi aiutare dalla parabola di Chris McCandless di Into The Wild, una figura che lo ha sempre ispirato nel suo percorso personale e che lo ha portato a essere tra gli ultimi viaggiatori a raggiungere il Magic Bus, rimosso solo pochi mesi fa dal luogo in cui giaceva abbandonato dal 1961, nel Parco Nazionale di Denali, in Alaska. Proprio lì, ripercorrendo luoghi e pose celebri raffigurate nelle foto lasciate postume da McCandles, si conclude un viaggio dell’anima, lungo un immaginario comune ai protagonisti e a molti di noi spettatori. E come lui, Cognetti si chiede, “libertà e amore, chissà se si possono avere insieme”?

Sogni di Grande Nord - Racconto di viaggio è anche un podcast Audible Original di Paolo Cognetti. È prodotto da Feltrinelli Audiopodcast in esclusiva per Audible.it.