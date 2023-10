Il grande Lebowski compie 25 anni e torna al cinema

News Cinema

In occasione del venticinquesimo anniversario del cult movie dei fratelli Coen interpretato da Jeff Bridges, la Cineteca di Bologna lo riporta al cinema nell'edizione restaurata in 4K da Universal Pictures.

Tra i tanti capolavori firmati dai fratelli Coen nei molti anni in cui, prima della recente separazione professionale, hanno lavorato assieme, uno su tutti merita senza dubbio alcuno lo status di cult movie: Il grande Lebowski.

Film geniale e anarchico, sorprendente e visionario, popolato da personaggi di culto (il Drugo di Jeff Bridges in primo luogo, certo, ma anche tutti gli altri, dal Jesus di John Turturro al Walter di John Goodman, da Donny di Steve Buscemi alla Maude di Julianne Moore, passando per i Nichilisti, lo Straniero di Sam Elliott e il Brandt del compianto Philip Seymour Hoffman), con battute mandate a memoria da generazioni di spettatori, Il grande Lebowski è un film davvero straordinario.

In occasione del venticinquesimo anniversario della sua uscita, avvenuta nel 1998, la Cineteca di Bologna con il suo progetto Il Cinema Ritrovato. Al cinema riporta nelle sale italiane dal 6 novembre questo film indiscutibile, nella versione restaurata in 4K Universal Pictures.

Ecco cosa ha scritto del film Paola Cristalli, critico cinematografico e responsabile delle attività editoriali della Cineteca di Bologna:

“Jeffrey ‘Drugo’ Lebowski è un’icona di stile. Con le sue camicie hawaiane, i bermuda, i sandali, la stazza debordante e filosofica, la malinconica coscienza di trovarsi sempre altrove rispetto al senso delle cose (che comunque non esiste). Beve White Russian, gioca a bowling, ha una collezione di amici scombinati, si confonde in cose di sesso con una maliarda rossa, figlia del miliardario che l’ha assunto perché porti a termine un affare di riscatti (il rapimento è il congegno narrativo di base, per i film dei Coen fino agli anni Novanta). Lebowski è insomma un Marlowe post-hippy, cinico quanto basta a salvarsi la vita, fedele ai propri principi etici ed estetici, incline a certi sogni lisergici”.

L'occasione per rivedere sul grande schermo Il grande Lebowski è da non perdere per i fan dei Coen come per tutti gli appassionati di cinema. E se ancora non ne siete convinti leggete il pezzo sul film scritto da Federico Gironi cinque anni fa, in occasione del suo ventesimo anniversario.

