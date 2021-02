Il grande Gatsby diventa un film d’animazione

News Cinema

Dopo la versione con attori in carne ed ossa con Robert Redford e quella con Leonardo DiCaprio, e dopo la serie tv, il celebre romanzo di Francis Scott Fitzgerald avrà una trasposizione cinematografica animata.

Ricordate il film con Leonardo DiCaprio e Carey Mulligan Il grande Gatsby? Certo che lo ricordate. E allora sappiate che in un prossimo futuro ne vedrete un remake animato. O forse sarebbe più giusto dire che il piccolo ma denso romanzo di Francis Scott Fitzgerald da cui era tratto avrà una nuova trasposizione non con attori in carne ed ossa. A dirigerla sarà William Joyce, scrittore, illustratore, produttore cinematografico e regista a cui dobbiamo il corto vincitore di un Oscar The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore.

La sceneggiatura del Grande Gatsby animato sarà di Brian Selznick, celebre illustratore che ci ha regalato L’invenzione di Hugo Cabret e La stanza delle meraviglie. Ovviamente non sappiamo quando il film potrebbe raggiungere le sale, ma l'entusiasmo del regista e dei produttori è grande, tanto che William Joyce ha dichiarato: "Gatsby continua a stregare potentemente i lettori come nessun altro libro della letteratura americana. La grande forza di Gatsby sta nella prosa di Fitzgerald, che ha creato un vivido mondo immaginario che, in qualche modo, è sfuggito ai filmmaker fin dall’era del muto. Le precedenti trasposizioni cinematografiche lo avevano ingabbiato nel live-action, mentre credo che un'animazione innovativa riuscirà a cogliere l'inafferrabilità del romanzo".

Se vi abbiamo parlato de Il grande Gatsby con Leonardo DiCaprio, e che portava la firma di Baz Luhrmann, è perché magari non eravate nati quando Jack Clayton diresse un altro adattamento del libro forse migliore dello scrittore della jazz age. Si intitolava anch'esso Il grande Gatsby e ne erano interpreti un magnifico e bellissimo Robert Redford e una giovane Mia Farrow, affiancati da Bruce Dern. Il film si aggiudicò l'Oscar per i migliori costumi e la miglior colonna sonora e, a nostro giudizio, resta ancora oggi impareggiabile.

Per amor di precisione vi informiamo che romanzo ha ispirato un film del 1949, diretto da Elliott Nugent e che aveva già avuto una prima trasposizione cinematografica all'epoca del muto, diretta nel 1926 da Herbert Brenon, interpretata da Warner Baxter e Lois Wilson, e andata persa. Infine esiste anche una versione realizzata per la televisione con Toby Stephens e Mira Sorvino.