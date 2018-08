Il grande commediografo Neil Simon è morto a 91 anni

Il grande commediografo e sceneggiatore Neil Simon è morto all'età di 91 anni. Malato di Alzheimer da tempo, si è spento in seguito alle complicazioni subentrate a una polmonite.

Con il suo humour sottile e raffinato, con i suoi dialoghi brillanti, Neil Simon ha cambiato il modo di immaginare la commedia sofisticata a partire dagli anni '60. Moltissimi dei suoi successi di Broadway sono stati portati al cinema, spesso sceneggiati da lui stesso. Neil Simon in carriera si è infatti guadagnato ben quattro nomination a ll'Oscar, a partire dalla prima ottenuta per il leggendario La strana coppia, interpretato da Jack Lemmon e Walter Matthau. E proprio questi altrettanto iconici due attori sono stati i principali volti delle sue trasposizioni cinematografiche, interpretando anche altri film memorabili come I ragazzi irresistibili, Prigioniero della seconda strada, Appartamento al Plaza, Quel giardino di aranci fatti in casa.

Tra gli altri grandi film che Simon ha scritto vale senza dubbio la pena citare anche classici come A piedi nudi nel parco con Robert Redford e Jane Fonda, oppure Goodbye, amore mio!, che fruttò l'Oscar come migliore attore protagonista a Richard Dreyfuss.

Molti grandi registi hanno portalo al cinema la commedia raffinata di Neil Simon: su tutti Herbert Ross ma anche Mike Nichols, Arthur Hiller, Bob Fosse, Gene Saks, Elaine May.