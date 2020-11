Il gran cuore di Hugh Jackman e Ryan Reynolds: una faida per beneficenza eleggendo il migliore tra loro

News Cinema

Le due star Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno dato il via a un'iniziativa benefica attraverso i loro brand Laughing Man Cafe e Aviation Gin.

Oltre ad essere due delle star del cinema più amate e apprezzate, sono anche eterni nemici. Per finta e per divertimento loro e dei fan, s'intende. Da anni Hugh Jackman e Ryan Reynolds si prendono in giro l'uno con l'altro, si insultano con relativa moderazione, si burlano dei rispettivi iconici personaggi, Wolverine e Deadpool.

Questa volta fanno sul serio chiedendo a noi (o meglio ai cittadini americani) chi dei due è il migliore, con un'iniziativa chiamata The Feud, la faida. Il voto garantirà al vincitore il "diritto di vantarsi" sull'altro che sarà il vero loser tra i due. Il reale scopo dell'iniziativa è un lodevole gesto benefico perché, in partnership con la catena di vendita di prodotti all'ingrosso Sam's Club, ogni voto contribuirà a una donazione alle due fondazioni sostenute dagli attori.

Hugh Jackman raccoglie fondi per Laughing Man Foundation, l'organizzazione parallela al suo brand Laughing Man Cafe, che sostiene le piccole comunità di popolazioni che lavorano alla coltivazione del caffè in aeree difficili come l'Etiopia, la Colombia e il Perù.

Ryan Reynolds raccoglie fondi invece per la SickKids Foundation, un ospedale con sede a Toronto che si dedica ai bambini colpiti da gravi malattie. La beneficenza continua quando si acquistano i prodotti dei loro brand, il caffè di Laughing Man e l'alcol di Aviation Gin.

Nel video che hanno condiviso sui social, i due spiegano che il periodo delle festività si avvicina ed è il tempo del perdono. Tentano pertanto di chiedersi scusa a vicenda, ma lo fanno con le solite schermaglie: "Hugh, ti chiedo perdono per aver mostrato di te il mostro che realmente sei" dice Reynolds, "E io chiedo scusa a tutti, eccetto a Ryan, per essermi fatto coinvolgere da uno con il suo livello di maturità" ribatte Jackman. "Il perdono fa schifo" dicono, e insieme trovano la soluzione: lasciare che siano i fan a decidere chi dei due è il vincitore.

Jackman inizia con "Potete stare dalla mia parte e affermare che Ryan è la salsa di mirtilli in scatola degli esseri umani", per poi spiegare a quale fondazione da lui scelta andrà il denaro raccolto. Reynolds contropropone di parteggiare per lui "per inviare un messaggio a Hugh che, come il vischio, rende tutto più imbarazzante" e illustra la sua fondazione a cui saranno destinati i proventi (che andranno in parti uguali a entrambe le organizzazioni). Insomma, le feste non sono il tempo del perdono, "ma un'azzuffata emotiva con i parenti, le persone amate e anche quelle odiate" dicono in coro guardandosi con l'abituale atteggiamento di sfida.