Il Golden Globe postumo a Chadwick Boseman e il commovente discorso della moglie

Chadwick Boseman ha vinto un Golden Globe postumo per la sua performance in Ma Rainey's Black Bottom. A ringraziare la stampa estera di Hollywood con un un discorso molto toccante è stata la moglie Simone Ledward.

Ad aggiudicarsi il Golden Globe 2021 come miglior attore in un film drammatico è stato Chadwick Boseman, che gareggiava con Gary Oldman, Riz Ahmed, Anthony Hopkins e Tahar Rahim. Ad annunciare il vincitore ci ha pensato Renée Zellweger, mentre a fare un discorso di ringraziamento che ha commosso gli altri candidati al riconoscimento assegnato dalla stampa estera di Hollywood è stata la moglie dell'attore, scomparso lo scorso 28 di agosto all'età di 43 anni. Ecco il video dei ringraziamenti di Simone Ledward Boseman seguito dalla traduzione.

Taylor Simone Ledward accepts the award for Best Actor in a Motion Picture, Drama on behalf of her late husband @chadwickboseman at the #GoldenGlobes.pic.twitter.com/UOgdLlnA52 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Ringrazierebbe Dio, ringrazierebbe i suoi genitori, ringrazierebbe i suoi antenati per i loro insegnamenti e sacrifici. Ringrazierebbe la sua incredibile squadra: Michael Greene, Azeem Chiba, Nicki Fioravante, Evelyn O’Neill, Chris Huvane, Logan Coles. Direbbe qualcosa di profondo, qualcosa di grande ispirazione, qualcosa capace di amplificare la vocina che è dentro di noi e ci dice puoi farcela, che ci dice di non mollare, che ci ricorda ciò che siamo chiamati a fare in questo momento storico. Ringrazierebbe George C. Wolfe, Denzel Washington, tante persone di Netflix. Ringrazierebbe Viola Davis, Glynn Turman, Michael Potts, Coleman Domingo Taylour Paige, Dusan Brown. Non ho le sue parole, ma dobbiamo sfruttare tutte le occasioni che abbiamo per celebrare le persone che amiamo. Quindi grazie, HFPA, per l'opportunità di fare esattamente questo. E grazie a te, amore, perché continui a rendere possibile tutto ciò.

Chadwick Boseman, alias il Black Panther della Marvel, ha vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista di un film drammatico grazie alla sua performance in Ma Rainey's Black Bottom, il film di George C. Wolfe ambientato nella Chicago del 1927 e incentrato sulla cantante soul Ma Rainey (Viola Davis), soprannominata "Mother of the blues". Il ruolo di Chadwick è stato quello del trombettista Levee.