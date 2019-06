Il Gladiatore 2 si ambienta oltre vent'anni dopo il primo, garantiscono i produttori

Sapevamo già da novembre che è in lavorazione un sequel del Gladiatore di Ridley Scott, ma i suoi produttori Walter F. Parkes e Laurie MacDonald ci hanno dato qualche indizio ulteriore sulle sue tempistiche... narrative e produttive. Intervistati da HeyUGuys, i due hanno confermato di star lavorando a stretto contatto con Scott e con lo sceneggiatore Peter Craig.

La vicenda ruota su Lucio, figlio della Lucilla interpretata da Connie Nielsen nel Gladiatore campione d'incassi del 2000, vincitore di cinque premi Oscar. Per la precisione, secondo Parkes la storia si ambienta 25 anni dopo la fine del primo atto e la morte di Massimo, ancora punto di riferimento di un Lucio ormai adulto. Non è ancora chiaro se Spencer Treat Clark, che interpretava il giovanissimo Lucio nel Gladiatore, tornerà nei panni del suo personaggio 20 anni dopo, ma l'attore non ha mai smesso di lavorare ed è ancora molto attivo, quindi teoricamente disponibile: Hollywood tuttavia ragiona in base al peso di una star, e Scott potrebbe scegliere alla fine un protagonista differente. Clark comunque ha già dimostrato di poter compiere questo tipo di salto, visto che è tornato a interpretare Joseph Dunn in Glass, seguito di Unbreakable (non parliamo comunque dello stesso potenziale di pubblico).

Per quanto riguarda la lavorazione, Ridley Scott potrebbe tornare sul set non appena terminato il suo impegno sulla serie tv fantascientifica Raised by the Wolves, quindi questo Gladiatore 2 sarebbe di fatto il suo prossimo progetto cinematografico.



