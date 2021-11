Il Gladiatore 2, Ridley Scott: "Sarei uno stupido a non farlo io"

News Cinema

Dopo aver detto di essere al lavoro sulla sceneggiatura del Gladiatore 2, Ridley Scott si infiamma per il progetto e, con una brave dichiarazione, dice che sarà lui a dirigerlo.

Come vi avevamo annunciato a fine settembre, Il Gladiatore 2 si farà, e oggi Ridley Scott torna a parlare del seguito de Il Gladiatore. Dalle sue parole si intuisce la presa di coscienza della fondamentale importanza del progetto e la conferma che il regista del film sarà proprio lui, che tra l'altro è già al lavoro sulla sceneggiatura.

Nonostante le sua veneranda età (83 anni), Ridley Scott ha l'entusiasmo di un ragazzino, tant'è che, prima de Il Gladiatore 2, ci delizierà con Kitbag, il film su Napoleone con protagonista Joaquin Phoenix, che ne Il Gladiatore era l'odioso e terribile Commodo.

A noi sembra naturale che Il Gladiatore abbia un seguito, visto il successo del film, che in tutto il mondo ha incassato più di 450 milioni di dollari e ha vinto cinque Oscar (tra cui quello per il miglior film e il miglior attore protagonista nella persona di Russell Crowe) e due Golden Globe, rilanciando ovunque l'interesse per la storia dell'antica Roma e facendo di Massimo Decimo Meridio uno dei personaggi più amati della storia del cinema.

Ridley Scott su Il Gladiatore 2

E veniamo a quanto detto da Ridley Scott su Il Gladiatore 2. Nel corso di una lunga intervista, il regista ha dichiarato:

Come potrei non farlo io? Sarebbe incredibilmente stupido da parte mia non fare il film, giusto?

Si tratta di poche ma incisive parole. Ovviamente, pensando al nuovo film, ci chiediamo come faremo senza Massimo Decimo Meridio e Russell Crowe. Ridley Scott lo farà in qualche modo tornare? Poco si sa sulla trama de Il Gladiatore 2, se non che sarà incentrato su Lucius: figlio della Lucilla interpretata da Connie Nielsen ne Il Gladiatore e nipote di Commodo.