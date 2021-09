Il Gladiatore 2: Ridley Scott alle prese con la sceneggiatura

News Cinema

Dopo Kitbag, il suo film su Napoleone, ormai è certo, Ridley Scott darà un sequel al Gladiatore e ha raccontato lo stato dei lavori.

A 83 anni Ridley Scott è uno dei registi della "vecchia guardia" più attivi: dal 2017 ha realizzato ben 4 film, oltre a produrre regie di altri e serie tv, e dopo House of Gucci (che uscirà il 16 dicembre al cinema) e The Last Duel (che lo precederà il 14 ottobre), è già in procinto di realizzare Kitbag, il suo film su Napoleone, prima del sequel de Il Gladiatore, di cui da molto tempo si parla. E proprio dello stato di questo progetto Scott ha parlato con Empire, raccontando che è molto più concreto di quanto pensassimo:

"Lo stiamo già scrivendo ora, così non appena ho finito con Napoleone, Il Gladiatore sarà pronto a partire". Il seguito del film del 2000 che lanciò il talento del giovane Joaquin Phoenix in campo internazionale, è stato inizialmente annunciato nel novembre 2018 e seguirà il nipote dell'imperatore Commodo di Phoenix, Lucius, e della Lucilla di Connie Nielsen, salvati dal Maximus di Russell Crowe nel primo film.

Nel film che precederà il secondo Gladiatore, Kitbag (parola che indica lo zaino militare), Napoleone sarà interpretato proprio da Joaquin Phoenix, assieme a Jodie Comer.