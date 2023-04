Il Gladiatore 2: Jospeh Quinn nel cast del sequel di Ridley Scott

News Cinema

Jospeh Quinn - Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things - sarà nel cast de Il Gladiatore 2, al fianco di Paul Mescal, Barry Keoghan e Denzel Washington. Connie Nielsen dovrebbe poi riprendere il ruolo di Lucilla.

Il gladiatore 2 - sequel del cult di Ridley Scott - è pronto ad accogliere una new entry nel cast. Stando a quanto riportato da Variety e Deadline, Jospeh Quinn - star della quarta stagione di Stranger Things - sarebbe in trattative per unirsi al progetto, insieme a Connie Nielsen - il cui ritorno era già stato ampiamente anticipato da alcuni rumor. I due attori, dunque, sarebbero pronti ad unirsi a Paul Mescal, Barry Keoghan e Denzel Washington, già confermati nei mesi scorsi.

Il gladiatore 2 - Rivelato il ruolo di Joseph Quinn

Il sequel sarà ambientato circa trent'anni dopo gli eventi del primo capitolo, e dovrebbe ruotare intorno alle vicende di Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, salvato da Massimo Decimo Meridio alla fine del primo film. Connie Nielsen dovrebbe quindi riprendere il ruolo di Lucilla, mentre Jospeh Quinn dovrebbe interpretare l'imperatore Caracalla, al fianco di Barry Keoghan. La star candidata all'Oscar per Gli Spiriti dell'Isola interpreterà infatti il "villain" del film, ovvero il co-imperatore Geta, figlio di Settimio Severo e Giulia Domna e fratello di Caracalla, che governò Roma dal 209 al 211, affiancando prima il padre e poi il fratello. Paul Mescal sarà invece il protagonista della pellicola, mentre il ruolo di Denzel Washington non è stato ancora rivelato.

Joseph Quinn è diventato una star a livello mondiale grazie al ruolo del metallaro dal cuore d'oro Eddie Munson, nella quarta stagione di Stranger Things. Fra i suoi prossimi progetti, figura poi A Quiet Place: Day One, prequel della saga horror creata da John Kransinski, che vanta nel cast la presenza di Lupita Nyong'o, Alex Wolff, Djimon Hounsou e Denis O'Hare. Il gladiatore 2 si arricchisce quindi del talento di un altro giovane attore in ascesa, pronto a dividere lo schermo con Paul Mescal e Barry Keoghan - entrambi candidati all'Oscar lo scorso anno, rispettivamente per Aftersun e, come già accennato, per Gli Spiriti dell'Isola. Connie Nielsen, dopo l'exploit de Il gladiatore, ha portato avanti una prolifica carriera, legando anche il suo nome al DCEU - dove ha interpretato la Regina Ippolita, sovrana delle Amazzoni e madre di Diana Prince\Wonder Woman. Le riprese de Il Gladiatore 2 dovrebbero cominciare in estate, mentre la data d'uscita è attualmente fissata per il 22 novembre 2024, in tempo per il propizio weekend del Ringraziamento. Ridley Scott sarà però nelle sale già a novembre 2023, con Napoleon, biopic con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby - la cui sceneggiatura è stata curata da David Scarpa, già autore de Il gladiatore 2. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.