Il Gladiatore 2: il sequel si farà, il progetto del nuovo film è ancora vivo

Da quasi un anno non si avevano aggiornamenti sul sequel del Gladiatore, ma Connie Nielsen alias Lucilla conferma che Il gladiatore 2 si farà. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo film.

Poco meno di un anno fa vi segnalammo il progetto ufficiale di un sequel del Gladiatore, scritto da Peter Craig e diretto da Ridley Scott: complici gli impegni del regista e l'emergenza Coronavirus che ha paralizzato Hollywood negli ultimi mesi, nessuno ha riparlato della preproduzione di un seguito del Gladiatore che sicuramente incuriosirebbe il pubblico. I produttori Walter F. Parkes e Laurie McDonald sembravano tuttavia decisi a proseguire. Non temete: Il Gladiatore 2 si farà, l'ha confermato qualche giorno fa Connie Nielsen, interprete nel primo capitolo di Lucilla, figlia di Marco Aurelio e madre di Lucio. Interpellata da Entertainment Weekly, l'attrice ha dichiarato:

Abbiamo parlato con i produttori. Credo che sia solo una questione di tempistiche, di priorità negli impegni molto serrati di Ridley. Poi naturalmente c'è il Covid, dobbiamo capire quando possiamo tornare al lavoro. Ma sarei interessata a farlo, ovvio. Voglio dire, chiaramente è un progetto meraviglioso, ci potete scommettere che sono interessata!