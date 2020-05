Il Giurato: dagli anni '90 con furore, Demi Moore e Alec Baldwin in un gioco vittima/carnefice

News Cinema

Legal thriller ispirato a un romanzo, il film vede nel cast anche un giovanissimo Joseph Gordon-Levitt e doveva essere diretto da un regista molto famoso.

In un periodo nel quale i legal-thriller erano particolarmente in voga (gli anni Novanta), conquistò le sale USA Il giurato, che vedeva protagonisti, in un ambiguo rapporto vittima-carnefice, due volti noti dell'epoca: Demi Moore e Alec Baldwin. Diretto da Brian Gibson e uscito nel 1996, il film raccontava la storia di una scultrice di New York scelta come giurata nel processo per omicidio di un boss mafioso che veniva raggirata e ricattata da un astuto collaboratore del malavitoso che si faceva chiamare "Il Maestro". Quando arrivò il sala, Il giurato non registrò il tutto esaurito, ma rivisto oggi ha un certo fascino retrò, un cattivo irresistibile e un buon ritmo. Inizialmente fu perfino affidato a un mega regista, che però si accingeva a realizzare uno dei suoi capolavori.



Cinque curiosità su Il Giurato

Qundo il film sono lontani nel tempoe non hanno ispirato fiumi di letteratura, non sempre trovare informazioni, ma noi, come segugi, ci siamo messi alacremente in cerca di curiosità e lo sforzo... non è stato vano.

Quando il giurato doveva essere un film di David Cronenberg

Prima di finire nelle mani di Brian Gibson, che conosciamo come il regista di Poltergeist II - L'altra dimensione (sequel di Poltergeist: Demoniache presenze) e il biopic su Tina Turner Tina - What's Love Got to Do with It, Il giurato era stato proposto a David Cronenberg, che si accingeva a dirigere Crash. L'agente del regista di Videodrome era talmente spaventato all'idea che il provocatorio film con James Spader, Rosanna Arquette e Holly Hunter potesse rovinare il suo protetto, che fece di tutto per convincerlo a prendere le redini del nostro legal-thriller. Ovviamente fallì nella missione.

Il libro che ha ispirato il film

Il giurato è tratto dall'omonimo romanzo di George Dawes Green, che ebbe l'idea del libro diverso tempo prima di scriverlo pensando a una gita in macchina finalizzata all'uccisione del figlio di uno dei passeggeri. La sequenza è un momento importante de Il giurato, di cui non sveliamo il finale. All'epoca del film di Gibson, il libro era diventato un best seller in 22 paesi, e quindi Hollywood offrì una montagna di soldi allo scrittore, come lui stesso ha raccontato.

Moore e Baldwin belli come il sole

Nel 1996 Demi Moore era ancora al top del suo splendore. Nel '90 aveva recitato in Ghost, poi ne L'ombra del testimone, Codice d'onore, Proposta indecente, La lettera scarlatta. Il suo cachet fu cospicuo, ma Il giurato non le diede grande soddisfazione professionale, visto che le fece vincere, insieme al bollente Striptease, il Razzie Award come peggior attrice protagonista dell'anno. Nemmeno Baldwin scatenò applausi selvaggi, e adesso la qualità della sua recitazione è decisamente meglio rispetto ad allora. All’epoca, però, era bello davvero e… un figurino.

Alec e Demi di nuovo insieme

Demi Moore e Alec Baldwin sono tornati a recitare fianco a fianco nel drammatico e commovente Un amore inaspettato, che racconta la storia d'amore fra un uomo rimasto cieco in seguito a un incidente automobilistico in cui ha perso la moglie e una donna costretta a dedicarsi ad attività socialmente utili che si reca a casa sua a leggere per lui. La regia è di Michael Mailer e nel cast c'è anche Dylan McDermott.

Joseph Gordon-Levitt

Nel cast de Il giurato, nel ruolo di Oliver, il figlio dodicenne della protagonista femminile, troviamo Joseph Gordon-Levitt, che al tempo aveva 15 anni. L’attore non era un signor nessuno. Dopo piccole parti in Behetoven e In mezzo scorre il fiume, Joseph si era fatto notare in Marito a sorpresa e soprattutto in Angels. Il 1996 gli portò in dono non solo Il giurato ma anche la sitcom Una famiglia del terzo tipo.