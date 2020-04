Il Giro di boa: il Commissario Montalbano sull'orlo delle dimissioni dalla polizia, nel film Stasera su Rai 1

News Cinema

Il Commissario Montalbano - Il giro di boa è uno degli episodi più sociali e politici della serie con Luca Zingaretti, fra il G8 di Genova e i bambini immigrati. Stasera, in prima serata su Rai 1.

Il lunedì da ormai molti anni è diventata una delle serate imperdibili di Rai Uno, un po' come nei gloriosi anni Ottanta del Lunedì Film. Il motivo? Superfluo dirlo, ne siamo convinti, a meno che non abbiate mai apprezzato l'italiano condito di qualche espressione dialettale di un commissario calvo, e dal fascino alimentato ancor di più dallo splendido mare e dagli scenari di Sicilia.

Il Commissario Montalbano: Il giro di boa, fra cronaca e realtà

C'è un romanzo dietro a il giro di boa, settimo della serie sul Commissario Montalbano creata da Andrea Camilleri. Uno di quei casi, insomma, in cui gli adattamenti televisivi con Luca Zingaretti e diretti da Alberto Sironi, sono ispirati a una singola storia, non come accade più recentemente con vari racconti in cui si uniscono personaggi presi di qui e di là. Non solo, è una di quelle storie in cui l'elemento sociale e l'attualità dell'immigrazione giocano un ruolo importante.



Viene addirittura citato il G8 di Genova del 2001, è uno dei rari casi in cui c'è una precisa ambientazione temporale, a differenza di molti altri della serie di Montalbano. In particolare il romanzo parte con un'accusa forte contro una parte delle forze dell’ordine colpevole di aver infangato il nobile nome della polizia durante i terribili fatti del G8 di Genova, soprattutto l'irruzione della scuola Diaz. Il tutto considerando che il romanzo uscì in libreria nel 2003, due anni dopo su Rai Uno la prima messa in onda de Il giro di boa.

Il film si apre con un Commissario Montalbano sconvolto dalle immagini del G8 e medita molto seriamente di dimettersi dalla polizia. Niente di meglio di una delle solite nuotate in mare aperto per rilassarsi, riflettere e pensare al da farsi. Una bracciata, però, è diversa dalle altri, più tragica, visto che urta il cadavere di un uomo, portato dalla corrente dopo la morte, a cui non riescono a dare un nome. Dopo di lui arrivano a riva un gruppo di clandestini, tra cui un bambino spaurito, che sembra in salvo quando viene investito da una macchina.

Indagini complesse che portano alla scoperta un commercio clandestino di bambini extracomunitari. Un giro così losco da mettere alla prova la capacità di non farsi travolgere dai nervi di Montalbano.