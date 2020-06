Il giovane Montalbano, un Capodanno di morte a Vigata

News Cinema

Michele Riondino torna a indossare i panni di un Commissario Montalbano da poco in servizio e alle prese con il suo secondo caso di omicidio.

L’insofferenza alle regole è sempre stato un tratto centrale del carattere del Commissario Montalbano, non solo in età matura, ma anche da novello incaricato della pubblica sicurezza nel paesino di Vigata. Lo conferma anche Capodanno, secondo episodio delle avventure del Giovane Montalbano, diretto da Gianluca Maria Tavarelli, scritto da Francesco Bruni e Andrea Camilleri, con Michele Riondino a prendere il posto di Luca Zingaretti in una produzione Rai-Fiction e Palomar.

Capodanno di morte per il giovane Montalbano

In servizio da soli due mesi, il giovane Salvo dimostra grande attenzione per l’umanità delle persone sincere della sua nuova comunità e un disinteresse per le apparenze. Sono i suoi inizi di carriera, nel paese in cui ha trascorso la sua infanzia, dopo la morte della madre, e ancora vive il padre, con cui non ha un rapporto idilliaco, tanto che evita anche di fargli gli auguri di buon anno.

È giunto il suo primo capodanno, che vuole trascorrere vicino al nuovo commissariato e ai suoi nuovi colleghi, con cui si è ben ambientato. Montalbano non ha scelto una casa, magari proprio quella con una bella terrazza sul mare che ha puntato da tempo, e vive ancora all’Hotel Pirandello, dove proprio la notte dell’ultimo dell’anno viene commesso un omicidio. Il nuovo anno, il 1991, non inizia quindi all’insegna della vacanza per il nostro eroe.

A proposito della bella casa che ha puntato, Montalbano incrocia un tale, Pasquale Cirrinciò, criminale da poco che è stato sorpreso proprio a rubare in quella casa sulla spiaggia, che non è abitata e, anche per questo caso del destino, riesce a affittare, affidando alla madre di Cirrinciò, Adelina, le pulizie e le faccende domestiche. Ma l’amore? Ricordiamo che è fidanzato con Mery, che si divide fra Vigata e Catania, e inizia a premere per condividere progetti a lungo termine, che Salvo non sembra esattamente condivivere.

Capodanno è tratto dai racconti Capodanno, nella raccolta Un mese con Montalbano, e Meglio lo scuro, contenuto nella raccolta La paura di Montalbano, entrambe edite da Mondadori Editore. Nel cast, oltre a Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone.