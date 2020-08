Il giovane Montalbano - un'albicocca: l'ultima indagine e un grande dilemma per il commissario di Vigata

News Cinema

Un'albicocca è il sesto ed ultimo episodio della seconda stagione de Il Giovane Montalbano, con protagonista Michele Riondino, e si chiude con la morte di Giovanni Falcone nel 1992.

La seconda stagione de Il giovane Montalbano, in cui Michele Riondino ha ereditato da Luca Zingaretti il personaggio di Salvo Montalbano, si compone di sei puntate e si conclude con Un’albicocca. L'episodio, andato in onda per la prima volta il 19 ottobre del 2015, è diretto da Gianluca Maria Tavarelli, sceneggiato da Andrea Camilleri e Francesco Bruni e tratto da Un'albicocca (Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano). Nel cast, accanto a Sarah Felberbaum nei panni di Livia, troviamo Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Mariela Garriga, Claudio Castrogiovanni, Lucia Cammalleri e Zoe Tavarelli. Da buon season final, come direbbero i fan delle serie tv americane, Un'albicocca rovescia le carte in tavola per Montabano, che viene travolto da un agghiacciante fatto di Mafia realmente accaduto: la strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone. La puntata segna l'addio di Riondino al commissario di Vigata, dal momento che una terza stagione non è prevista, e quindi si ricollega a Il ladro di merendine, adattamento dell'omonimo libro con cui è cominciata, il 6 maggio del 1999, la serie Il Commissario Montalbano.

Il giovane Montalbano, un'albicocca: la trama

La bella Livia arriva in Sicilia per aiutare Montalbano negli ultimi preparativi per il suo trasferimento. Mentre percorrono una litoranea nei pressi di Vigata, i due notano, accanto una curva, un muretto sfondato e più in là, in una scarpata, un'automobile con una ragazza morta al posto di guida. La scientifica non nota alcun segno di frenata, in più sembra che la macchina procedesse ad andatura lenta. Come se non bastasse, l'autopsia rivela che la donna è stata uccisa prima dell'incidente, e che nella sua gola c'è l'osso di un'albicocca, frutto al a cui era allergica. La morta si chiama Annarosa Testa e faceva la modella, e il Commissario scopre che la casa di moda per cui lavorava è una copertura per traffici illeciti con il Sud America. Con grande maestria, Salvo Montalbano riesce alla fine a risolvere il caso e si prepara a partire per Genova, felice di iniziare una vita nuova e tuttavia malinconico all'idea di abbandonare Vigata e i colleghi. Il pomeriggio del 23 maggio del 1992, però, Giovanni Falcone viene ucciso, costringendo il nostro a mettere di nuovo in discussione la sua vita personale e professionale.