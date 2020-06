Il giovane Montalbano, La prima indagine: età differente successo simile per il commissario più amato dagli italiani

News Cinema

Michele Riondino indossa i panni di un Montalbano a cui non siamo molto abituati, giovane, appena diventato commissario, ma sempre all’insegna del successo.

Non sarà la stessa, l’età, ma il successo dei film televisivi de Il giovane Montalbano, prequel de il Commissario Montalbano, sono simili e sbalorditivi. Vigata è sempre al centro del mondo della serie, e ne La prima indagine Salvo è un giovane fresco di nomina in questura, in arrivo in una realtà per lui sconosciuta e un po’ sperduta. Il giovane è interpretato dal sempre bravo Michele Riondino, non ovviamente da Luca Zingaretti.

La prima indagine per Montalbano

La fonte di queste avventure non poteva che essere la creatività del geniale e rimpianto Andrea Camilleri, che aveva dedicato alcune raccolte della sua serie alle indagini su un Montalbano in giovane età. Insieme a lui a scrivere la serie prequel ci ha pensato l’esperienza, anche nel cinema che conta, di Francesco Bruni. La prima indagine è il battesimo nel nuovo/vecchio personaggio, avvenuto nel 2012, con anche il ritorno di una Livia, anche lei più giovane, interpretata da Sarah Felberbaum. La regia è stata messa nelle mani di una sicurezza del piccolo schermo come Gianluca Maria Tavarelli.

Autunno 1990. Un momento cruciale per la vita e la carriera del giovane Salvo Montalbano, ormai da qualche tempo vice commissario in un paesino sperduto nelle montagne siciliane. La sua fidanzata, Mery, si fa sempre più insistente nel parlare di matrimonio o quantomeno di convivenza, mentre lui si gode una certa libertà, visto che Mery lavora a Catania e lo raggiunge solo per i fine settimana. Non che non le sia molto affezionato, ma, come si suol dire, ci si affeziona anche al proprio commercialista, mentre l’amore è un’altra cosa. Come un’altra cosa è la carriera che lo attende quando arriva la promozione a commissario a Vigata, proprio dove abita un padre con cui i rapporti non sono proprio idilliaci.

Nuovo ambiente e nuovi colleghi lo aspettano, ma soprattutto una prima indagine nella nuova realtà: l’omicidio di un mezzo delinquente con precedenti per furto di bestiame. Ma non sarebbe Montalbano se non dovesse risolvere più di un caso contemporaneamente, e quindi eccolo alle prese con una vendetta al femminile per un vecchio caso di stupro.