Il giovane Montalbano: il terzo segreto e gli incubi del commissario di Vigata

Il penultimo episodio della prima stagione della serie Il giovane Montalbano ci porta in una Vigata in cui il nuovo commissario si è ben ambientato e la sua permanenza sembra avviata per il meglio, non che manchino le ragioni per gli incubi notturni.

Salvo Montalbano è ormai di nuovo a casa sua, nel paesino di Vigata in cui è cresciuto. Siamo con Il terzo segreto ormai quasi alla fine della prima stagione della serie spin-off Il giovane Montalbano e Salvo si è radicato e ambientato nel nuovo prestigioso incarico e soprattutto nella sua nuova stazione di polizia, insieme a colleghi con cui ormai ha imparato a convivere piacevolmente

Il terzo segreto per un Montalbano alle prese con le morti bianche in cantiere

Non che questo voglia dire che non ci siano motivi per Montalbano, sempre interpretato da Michele Riondino, per avere incubi notturni a tormentarlo, come ci dimostra Il terzo segreto, in cui ormai il nuovo venuto sta radicando la sua presenza con una serie di abitudini che in parte ritroveremo anche anni dopo nei film della maturità di Montalbano, quelli tratti dai romanzi di Andrea Camilleri e con Luca Zingaretti protagonista. Infatti queste giovanili sono storie praticamente originali, scritte da Francesco Bruni oltre allo scrittore siciliano.

Si diceva degli incubi, sotto forma delle persone care a Montalbano morte in questi suoi anni di servizio. Cerca di non pensarci di giorno, strutturando il suo posto di lavoro a modo suo, per esempio riuscendo a farsi assegnare un nuovo giovaei ispettore, Giuseppe Fazio, figlio di Carmine, neo diplomato alla scuola ispettori e pronto a lavorare insieme al commissario, anche se asprezze caratteriali reciproche creeranno inizialmente qualche problema nel rapporto fra i due.

Ne Il terzo segreto, però, sarà il terribile dramma delle morti bianche sul lavoro, in questo caso nei cantieri, a tormentare Montalbano. Una serie di strane morti sembrano avere un filo conduttore in comune e dovranno portare il nostro eroe a collaborare con i Carabinieri, non proprio la cosa più amata da lui e dalla polizia. E ci saranno poi i tre segreti del titolo a continuare ad angustiare il commissario, e andranno chiariti per bene prima di risolvere il caso di questo episodio. Vi diciamo solo per che farlo dovrà contare sull’aiuto del solo Catarrella. Poi ci sarà anche la gelosia a creare nuove diversioni nel rapporto con la sua Livia (Sarah Felberbaum).