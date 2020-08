Il giovane Montalbano - Il ladro onesto: il commissario di Vigata alle prese con la morte di una giovane donna

News Cinema

Michele Riondino torna a indossare i panni del giovane Montalbano nel penultimo episodio della seconda stagione Il ladro onesto, dove si divide fra un omicidio e piccoli furti.

Le avventure, o meglio le indagini, del Montalbano con il volto di Michele Riondino volgono quasi al termine con Il ladro onesto, in cui a morire (per strangolamento) è una donna. Il quinto e penultimo episodio della seconda stagione de Il giovane Montalbano è tratto da Il ladro onesto e Il biglietto rubato (Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano), è sceneggiato da Andrea Camilleri e da Francesco Bruni e vede dietro alla macchina da presa Gianluca Maria Tavarelli. Siamo sempre a Vigata e, accanto a Riondino, ci sono Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone e Sarah Felberbaum. Recitano inoltre Gaetano Aronica, Serena Iansiti e Dario Veca Pasquesi.

Il ladro onesto: la trama

Prima che un nuovo caso da risolvere piombi nella vita di Montalbano costringendolo a concentrarsi sul lavoro, il commissario ha per la testa solamente la sua Livia. Per starle più vicino ha chiesto il trasferimento a Genova, gettando lo scompiglio fra i suoi fidati collaboratori. Le discussioni cedono ben presto il passo al senso del dovere di ognuno quando a passare a miglior vita è una barista di nome Pamela Bianchi, una donna avvenente che non si è presentata al lavoro e che ha ritirato tutti i soldi che possedeva dalla banca. Il suo cadavere viene ritrovato ai piedi di un tratto ferroviario sopraelevato e ben presto si scopre che è morta per strangolamento. Nel frattempo a Vigata qualcuno comincia a rubare piccole quantità di denaro: è un sessantenne che fabbrica chiavi false e che si rivela per Montalbano un "collega" prezioso. L'uomo, chiamato, il ladro onesto, aiuterà il commissario a sventare il tentativo di estorsione ai danni di un professionista benestante di Vigata. Altro braccio destro di Salvo sarà l'ex collega Carmine Fazio.