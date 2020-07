Il giovane Montalbano alle prese con La transazione fra clan mafiosi e una crisi con Livia

News Cinema

Il paesino di Vigata è al centro delle avventure del giovane Montalbano, nonostante le apparenze pacifiche nasconde anche lui trame della criminalità organizzata che sono al centro dell’episodio La transazione.

Con Livia è crisi ormai da tre mesi. Da tanto, infatti, il giovane Montalbano non sente né tantomeno vede la sua fidanzata, dopo il glaciale esito dell’episodio precedente, acuito dalla gelosia del commissario Salvo. Chiamatela pausa di riflessione, ma il poliziotto è nervoso e malinconico, con solo il lavoro che riesce a farlo distrarre e concentrare su altro.

La transazione del giovane Montalbano, fra crisi sentimentale e la presenza in paese della mafia

Sono state svaligiate di notte ben 60 cassette di sicurezza nella filiale di Vigata della Banca Agricola, in un caso che davvero è pieno di cose che non quadrano. La transazione è un episodio della seconda stagione del Giovane Montalbano, sempre scritto da Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni e diretto da Gianluca Maria Tavarelli. Il cast è sempre quello: Michele Riondino come protagonista, mentre Sarah Felberbaum è Livia, non mancano poi Andrea Tidona, Alessio Vassallo e gli altri.

Il direttore della banca rapinata è un uomo legato al clan dei Sinagra, con l’abitudine a dir poco disdicevole di praticare l’usura nei confronti di chi viene a chiedere un prestito. Non proprio un curriculum impeccabile per un bancario. A proposito di banche, Salvo si consulta con la giovane direttrice di un altro istituto di credito, la Banca Popolare di Montelusa, che lo aiuta a scoprire come a Banca Agricola sia in realtà il deposito di denaro privato dei Sinagra. Lei si chiama Stella, e a dirla tutta Salvo allaccia con lei una relazione, pur tormentato da sensi di colpa e dal ricordo di Livia, con cui è come detto in “pausa di riflessione”.

Ulteriore motivo di sconvolgimento della sua quotidianità è l’assassinio di Corrado Militello, anziano medico in pensione, evento che si intreccerà con la vita personale di Salvo Montalbano in maniera insolita. Nel frattempo i Sinagra pensano bene di trovare un accordo con i rivali della cosca dei Cuffaro, coin l’intento di ristabilire la “pax mafiosa”. Come spesso accade in Montalbano, sarà poi il passato a suggerire la soluzione del caso, in questo caso dell’omicidio Militello, quel passato che è sempre la radice delle vicende di oggi, specie in una terra antica e problematica come la Sicilia.