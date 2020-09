Il giorno sbagliato: Russell Crowe nella sua poco ordinaria follia

News Cinema

Arriva nei cinema italiani Il giorno sbagliato, thriller in cui Russell Crowe è un pericoloso psicopatico che si vota alla distruzione di una donna, rea di aver suonato il clacson troppo a lungo...

Il giorno sbagliato è un thriller interpretato da Russell Crowe e Caren Pistorius, da oggi nelle nostre sale: possiamo mostrarvi due clip in italiano che trasmettono perfettamente l'idea alla base del film di Derrick Borte, ma cogliamo l'occasione per approfondirne qualche aspetto.

Il giorno sbagliato, il giorno di poco ordinaria follia di Russell Crowe

In Il giorno sbagliato, Russell Crowe è un uomo non identificato (forse si chiama Tom Cooper, come dice in una scena, ma non è di certo affidabile), reduce da un delitto efferato. Il film non si occupa tuttavia di questo omicidio, ma ci mette nei panni della giovane madre Rachel (Pistorius), che per sua sventura, trovandosi il SUV dell'uomo davanti mentre ha parecchia fretta, dimentica per troppi secondi la mano sul clacson. Il suo rifiuto di scusarsi attiva nello psicopatico un'inarrestabile vendetta psicotica. Come suggerisce la frase di lancio, "Potrebbe capitare anche a te".

Borte ha indicato in due film le sue principali fonti d'ispirazione: Un giorno di ordinaria follia con Michael Douglas (del recentemente scomparso Joel Schumacher) e Taxi Driver di Scorsese con Robert De Niro, storie di due derive mentali incontrollabili. A nostro parere tuttavia il film, lì dove lascia alla vittima Rachel uno spazio narrativo analogo a quello del folle e sfiora soltanto le motivazioni di quest'ultimo, ci ha richiamato più un film di Steven Spielberg: non tanto lo Squalo ironicamente citato dal regista, quanto Duel. Se è vero infatti che l'uomo misterioso è una persona che ha ceduto sotto il peso di stress e ingiustizie economiche (e forse sentimentali), la sua volontà di uccidere a testa bassa ha il valore metaforico di un rito estremo di passaggio per Rachel. Come il personaggio di Dennis Weaver in Duel, Rachel sfugge alle sue responsabilità, ma viene messa dal destino di fronte a una prova che le impone un atteggiamento deciso, forse mai mostrato prima nella vita. Qui Crowe si avvicina molto a quel non identificato guidatore psicopatico del camion assassino in Duel.



Il Giorno Sbagliato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Il giorno sbagliato, ecco di cosa è capace Russell Crowe!

Nella clip in italiano che vi mostriamo di Il giorno sbagliato, la povera Rachel realizza che il suo smartphone è finito nelle mani del folle, che comincia a setacciarlo per trovare le sue prossime vittime. Si può davvero giocare d'astuzia con un maniaco? E, in preda al più totale panico, è possibile provare a depistarlo? Vediamo se Rachel ci riesce...



Il Giorno Sbagliato: Clip italiana ufficiale del Film "Dimmi che cosa vuoi" - HD

Il giorno sbagliato, i precedenti di Russell fuori controllo