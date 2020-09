Il giorno sbagliato primo al boxoffice italiano del weekend, segue Padrenostro

News Cinema

Il giorno sbagliato con Russell Crowe è in vetta agli incassi del boxoffice italiano del weekend, Padrenostro con Pierfrancesco Favino è in seconda posizione.

Il giorno sbagliato, in cui Russell Crowe è un pericoloso psicopatico tiattivato da un clacson sfortunato, al suo esordio è il vincitore al boxoffice italiano del weekend, con 407.000 euro e, per il periodo, una buona media per sala di 1.100 su 367 copie in circolazione. Costato 33 milioni di dollari, ne ha incassati nel mondo finora 31: ha ancora strada da fare per rientrare.

La buona notizia è che al secondo posto c'è un altro film nuovo, anche questo al suo debutto sui nostri schermi: è Padrenostro di Claudio Noce, con Pierfrancesco Favino Coppa Volpi a Venezia. Il terrorismo degli anni Settanta, raccontato con distacco quasi onirico dagli occhi di un bambino, convince gli spettatori per 363.000 euro.

Scende dalla prima alla terza posizione il Tenet di Christopher Nolan, thriller spionistico / sci-fi che si è sobbarcato il compito di risegliare le abitudini cinematografiche del pubblico: incassa altri 362.000 euro e raggiunge il totale italiano di 6.040.000, una vera boccata d'aria per gli esercenti. Le ultime cifre mondiali parlano però di 283.200.000 dollari, che sui 200 di budget sono purtroppo per ora insufficienti a generare profitto.

Nuova entrata al quarto posto: è il romantico Endless, dove Riley ama Chris, che muore in un incidente ma continua in un limbo a essere legato a lei. Il dramma per adolescenti porta a casa 310.000 euro (in cinque giorni).

Anche l'ultimo posto della nostra top-five è occupato da un esordio: si tratta di Waiting for the Barbarians, apologo in costume su dittature e abusi militari con Mark Rylance e Johnny Depp, che rastrellano 175.000 euro.



Il box office completo del weekend



Il Giorno Sbagliato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

#CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it