Nel film di Derrick Borte, in uscita il 24 settembre, Crowe è un automobilista furioso e psicopatico che perseguita una donna colpevole di aver suonato il clacson. Questo video di Il giorno sbagliato racconta il film come una lezione di guida vecchio stile.

Il giorno sbagliato, il film diretto da Derrick Borte e interpretato da Russell Crowe che vedremo nei cinema italiani dal 24 settembre, distribuito da 01 Distribution, parte da un'idea semplice ed efficace, e capace di produrre immediata immedesimazione in chiunque si sia trovato a guidare l'auto nel traffico di molte grandi città italiane: un gesto semplice ed innocuo come suonare il clacson per protestare contro qualcuno che scatena una reazione irosa, violenta e imprevedibile da parte dell'altro automobilista.

Nel film infatti Crowe interpreta un uomo rabbioso e psicopatico che inizia a perseguitare senza tregua una donna l (Caren Pistorius) colpevole di aver dato una suonatina nel momento e, soprattutto, alla persona sbagliata.

Del film, che negli USA debutterà il 21 agosto col titolo di Unhinged, è apparso online un curioso "retro-trailer", nel quale storia e personaggi del film vengono presentati come se il video fosse quello di una lezione di guida degli anni Ottanta.

Il giorno sbagliato: il retro-trailer del film con Russell Crowe