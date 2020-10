Il giorno sbagliato è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

La follia di Russell Crowe in Il giorno sbagliato continua a vincere al boxoffice italiano del weekend, seguono Lacci di Daniele Luchetti e ancora Tenet di Christopher Nolan.

Il pubblico nostrano placa la sua voglia di cinema hollywoodiano decretando ancora una volta un primo posto al boxoffice italiano del weekend per Il giorno sbagliato, con il minaccioso e psicopatico Russell Crowe attivato da un clacson fatale: nel fine settimana incassa altri 344.000 euro e raggiunge nel nosto paese il totale finora di 875.000. A testimonianza di quanto sia complessa la situazione, se non è sufficiente un primo posto a inizio ottobre da nemmeno quattrocentomila euro, Il giorno sbagliato al momento è ancora in rosso in tutto il mondo, nonostante il suo budget relativamente modesto di una trentina di milioni di dollari (ne ha ricavati infatti fino a questo momento solo altrettanti).

Il secondo posto da 300.000 euro (su cinque giorni) è per una nuova entrata: è l'italiano Lacci di Daniele Luchetti, con Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher, storia di un uomo che cerca di liberarsi da un lungo matrimonio che avverte troppo stretto. E' stato il film d'apertura di Venezia 2020.

Stabile in terza posizione Tenet di Christopher Nolan, unico scampolo rimasto in sala del blockbuster americano: rastrella altri 265.000 euro e tocca quindi da noi i 6.408.000, un esito miracoloso in questo periodo, che però non cancella le difficoltà commerciali del lungometraggio nel mondo, con introiti al momento veleggianti sui 307.100.000 di dollari (a fronte di un costo di 200).

Scivola dal secondo al quarto posto il curioso Padrenostro di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino (coppa Volpi a Venezia), rielaborazione della stagione del terrorismo negli anni Settanta, attraverso gli occhi di un bambino: l'incasso a questo giro è di 250.000 euro, il totale perciò è 715.000.

Chiude la top five il drammatico adolescenziale Endless, un amore che lega una ragazza all'anima in limbo del suo ragazzo defunto: con altri 165.000 euro scende dalla quarta alla quinta posizione, raggiungendo i 544.000 euro di risultato complessivo in Italia.



