Il giorno sbagliato con Russell Crowe prende in giro Tenet: "Il film che non ti confonde"

Campagna non convenzionale negli States per il thriller spiccio Il giorno sbagliato con Russell Crowe, tra poco anche in Italia.

Mentre il pubblico si arrovella sull'interpretazione corretta del Tenet di Christopher Nolan, c'è chi con humor lo prende in giro negli States: avviene nella campagna promozionale per Il giorno sbagliato, thriller interpretato da Russell Crowe, intitolato in originale Unhinged. Uno degli ultimi manifesti recita "Il film che non ti confonderà", alludendo alla contorsione nella sceneggiatura nolaniana.

D'altronde, non c'è molto da interpretare in Il giorno sbagliato: è la storia di una donna, interpretata da Caren Pistorius, che incautamente sollecita col clacson a un semaforo un individuo molto instabile (Crowe): da quel momento l'uomo la perseguiterà in preda a un delirio punitivo. Il film di genere diretto da Derrick Borte, in arrivo nelle nostre sale dal 24 settembre, si è difeso molto bene nei drive-in americani anche se, considerando il suo budget di oltre 30 milioni di dollari, è ancora lontano dal recupero con un incasso mondiale di 24. Crowe ha dato di persona un contributo autoironico alla pubblicità di Il giorno sbagliato, per esempio nello spot che vi presentiamo dopo il trailer, dove prima inneggia retorico alla magia del cinema e della sala, per poi tornare nei panni del protagonista psicotico e attribuire queste menate a quelli che "ti pisciano nella tasca e poi ti dicono che piove".