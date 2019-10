Il Giorno più bello del Mondo: prenota il tuo invito valido per 2 persone per l'anteprima del film

News Cinema

La nuova commedia di e con Alessandro Siani arriverà nei nostri cinema il 31 ottobre.

Il Giorno più bello del Mondo, il film diretto e interpretato da Alessandro Siani, insieme a Stefania Spampinato e Giovanni Esposito, uscirà nei cinema il 31 ottobre prossimo.



ComingSoon.it ti dà l'opportunità di vivere un giorno magico per tutta la famiglia e vedere il film in anteprima lunedì 28 ottobre alle ore 20.30 in diverse città d'Italia.

Il Giorno più bello del Mondo: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Il Giorno più bello del Mondo, il film diretto da Alessandro Siani,è un inno alla vita, ma soprattutto alla speranza, che da un momento all'altra può portare bellezza alla vita. È la storia di Arturo Meraviglia (Siani), piccolo impresario teatrale ormai sull'orlo del fallimento. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli accende la speranza di sanare i suoi debiti, ma l'eredità non è la cifra astronomica che lui crede, bensì due bambini, Rebecca (Sara Ciocca) e Gioele (Leone Riva). Sconfortato, Arturo inizia la convivenza burrascosa con i due, ma un giorno scopre che Gioele ha un potere straordinario: è in grado di fare magie.

Essendo il suo un teatro di avanspettacolo, Gioele potrebbe essere la soluzione ai suoi problemi e la salvezza di un presente in declino e senza futuro. Ma Arturo non è l'unico interessato al talento del piccolo, infatti anche un gruppo di scienziati lo tiene sott'occhio, intenzionati a studiare cosa nascondano le sue grandi doti da illusionista. L'impresario si ritroverà quindi nella posizione di proteggere il bambino, sia per la sua impresa che per l'affetto che lo lega a Gioele. Insieme a lui ci saranno amici fuori dal comune e un'affascinante ricercatrice, tutti pronti a correre all'avventura pur di aiutare Arturo a vivere il giorno più bello del mondo.