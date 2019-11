Il Giorno più bello del Mondo: la magia è anche nella colonna sonora di Umberto Scipione

News Cinema

Le musiche del film di Alessandro Siani in un video da guardare e soprattutto da ascoltare.

Se Il Giorno più bello del Mondo ha conquistato la seconda posizione del boxoffice italiano del weekend, debuttando con 2.925.000 Euro, è merito della regia, degli interpreti, della sceneggiatura e, naturalmente, della musica. La colonna sonora della commedia favolistica che ruota intorno alle disavventure dell'impresario teatrale fallito Arturo Meraviglia, è di Umberto Scipione, direttore d'orchestra, docente presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma e autore delle musiche di Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Sotto una buona stella e dei primi tre film di Alessandro Siani: Il Principe abusivo, Si accettano miracoli, Mr. Felicità. Figlio di un musicista e candidato più volte al David di Donatello, Scipione ama molto lavorare con il regista/attore napoletano, con cui ha raccontato di avere lo stesso termometro per capire se un brano funzioni o meno. Si chiama "O fridd n’cuoll", che poi significa "il brivido".

La colonna sonora de Il Giorno più bello del Mondo, che comprende cinque canzoni originali e oltre 60 brani, abbraccia una moltitudine di sonorità e di generi (dal sinfonico, al pop, al jazz). In un'intervista rilasciata a duepuntozeronews, il compositore ha raccontato, a proposito dei due anni dedicati alle musiche del film: "Nei mesi in cui ho lavorato alle musiche de Il Giorno Più bello del Mondo ho seguito le vibrazioni della mia anima. La storia delicata e appassionante del film era dentro di me e si intrecciava con il mio sentire profondo, creando una fusione armonica tra musica e immagini. E’ stata un'esperienza compositiva dirompente che ha avuto su di me un impatto emozionale più forte che in ogni altra mia produzione".

Per farvi un'idea della colonna sonora della commedia con Alessandro Siani, Stefania Spampinato e Giovanni Esposito, potete guardare (e soprattutto ascoltare) questo video.