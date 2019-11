News Cinema

La commedia di Alessandro Siani con Stefania Spampinato e Giovanni Esposito guadagna quasi 3 milioni di Euro.

Con quasi 3 milioni di Euro, Il Giorno più bello del Mondo è il miglior incasso italiano del 2019 nel weekend di apertura. La notizia non ci sorprende, perché già dopo una sola giornata in sala, la nuova commedia di Alessandro Siani aveva fatto faville. In seconda posizione nel boxoffice italiano del fine-settimana, il quarto lungometraggio dell'attore e regista napoletano ha il suo concorrente numero 1 ne La famiglia Addams, ma chissà che il passaparola e un po’ di sano amor di patria non spingano il pubblico ad accorrere più numeroso nelle sale dove va in scena l'avventura di Arturo Meraviglia e del suo nipotino prodigioso.

A commentare l'ottimo risultato del film è l’amministratore delegato di Vision Distribution Nicola Maccanico, che dichiara: "Il dato de Il Giorno più bello del Mondo è una grande vittoria di Alessandro Siani, che ha saputo far evolvere la sua cinematografia in un territorio family e ha condiviso la scelta di una data diversa e sfidante. Con Vision siamo orgogliosi di averlo accompagnato in questo percorso artistico e di aver dimostrato come sia possibile trovare nuove date anche per i nostri più grandi talenti. Coniugare il successo del singolo film alla crescita del mercato nel suo complesso è possibile. Ci vuole solo coraggio".

Il Giorno più bello del Mondo vede Alessandro Siani nei panni di uno squattrinato impresario teatrale di Napoli che si illude per un attimo di aver ricevuto una cospicua eredità per poi ritrovarsi pare adottivo di una bambina saggia e criticona e un bambino capace di spostare gli oggetti. Sul piccolino metteranno gli occhi alcuni cervelloni, da cui Arturo dovrà imparare a difendersi con l'aiuto di una bella scienziata con il volto di Stefania Spampinato.

