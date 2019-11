Il Giorno più bello del Mondo è il miglior esordio al boxoffice del 2019 per un film italiano

News Cinema

La commedia di e con Alessandro Siani esordisce al terzo posto della classifica degli incassi con oltre 324 mila Euro.

All'indomani dell’uscita in sala, Il Giorno più bello del Mondo è il miglior debutto di un film italiano del 2019, oltre al film italiano che ha attirato il maggior numero di spettatori nella giornata di ieri. Nella classifica degli incassi, la commedia favolistica di Alessandro Siani ha guadagnato la terza posizione piazzandosi, con 324.520 Euro, dopo La Famiglia Addams e Doctor Sleep. A seguire ci sono Joker e Maleficent 2 - Signora del Male, e dopo ancora un altro film italiano: L'uomo del Labirinto di Donato Carrisi.

La scelta di Alessandro Siani e dei suoi produttori di non uscire durante o a ridosso delle festività natalizie è interessante e poteva essere rischiosa, ma corrisponde alla volontà, da parte dell'attore e regista napoletano, di far presente al pubblico che il suo quarto film è diverso dai precedenti, pur essendone in qualche modo la summa. Oltre a divertire, Il Giorno più bello del Mondo, ci invita infatti a riflettere su una serie di temi attuali: la capacità di riscatto di chi, non per colpa sua ma a causa della crisi economica che ha sconvolto il nostro paese, si ritrova al verde e privo di speranze, e il nostro rapporto con la tecnologia.

Interpretato anche da Stefania Spampinato (di cui potete leggere la biografia nell'articolo Stefania Spampinato: alla scoperta della protagonista femminile de Il Giorno più bello del Mondo) e da Giovanni Esposito, Il Giorno più bello del Mondo ruota intorno a un prodigioso bambino capace di spostare gli oggetti. Il suo arrivo riporta la felicità nella vita dell’impresario teatrale spiantato Arturo Meraviglia, ma lo espone anche alle losche macchinazioni di un gruppo di scienziati.

Felice del risultato al botteghino, Alessandro Siani ha così commentato il lieto evento: "Evviva il cinema italiano e soprattutto il pubblico che ha dato un primo importante segnale di interesse verso un film family realizzato in Italia".