Il Giorno e la Notte, l’amore di coppia confinato in casa: incontro con Daniele Vicari

Smart Filming, girare un film nel momento dell’esplosione della pandemia e del confinamento di tutti in casa. Il giorno e la notte è principalmente però il racconto di come l’amore di coppia reagisca alla chiusura forzata. Ce ne parla il regista Daniele Vicari.

Tutti chiusi in casa, improvvisamente, per il rischio di un attentato terroristico chimico. È lo scenario raccontato ne Il giorno e la notte, che somiglia(va) alla realtà vissuta da tutti nella primavera del 2020. Disponibile dal 17 giugno sulla piattaforma di RaiPlay, è un racconto su cosa accade alle coppie se costrette dentro le pareti domestiche, senza possibilità di fuga. “È il momento del confronto e della verità, senza scampo”.

Il giorno e la notte, diretto da Daniele Vicari e prodotto con Andrea Porporati e Francesca Zanza, è il primo film girato quando il mondo intero era in lockdown nell’isolamento totale e tutti i set erano chiusi. Realizzato a distanza, con la troupe collegata via zoom con le case degli attori, anche chiamati a sistemare telefono e microfoni per riprendersi. Un lavoro collettivo, quindi, con gli interpreti che sono anche coautori. Sono Dario Aita, Elena Gigliotti, Barbara Esposito, Francesco Acquaroli, Isabella Ragonese, Matteo Martari, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Giordano De Plano.

Come dicono i produttori, “Insieme hanno deciso di usare la fantasia e la tecnologia per dare spazio alla creatività, per provare a fare il cinema nonostante tutto.” Una scarica di energia creativa, nonostante le difficoltà tecnica e la necessità degli attori di inventarsi operatori e fonici, sempre coordinati a distanza, come hanno raccontato incontrando la stampa.

Uno smart filming, dove il regista, da casa sua ha coordinato il lavoro degli attori, a casa loro, a distanza nel rispetto delle restrizioni. Il film è prodotto dalla Kon-Tiki Film, scritto da Daniele Vicari e Andrea Cedrola, fotografia Gherardo Gossi, scenografia Beatrice Scarpato, costumi di Francesca Vecchi e Roberta Vecchi, suono in presa diretta Alessandro Palmerini, script supervisor Maria Vittoria Abbrugiati, montaggio del suono e mix Marco Saitta, montaggio effetti sonori Francesco Albertelli, montaggio Andrea Campajola, musiche originali di Teho Teardo. Il Giorno e la Notte sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 17 giugno. Distribuzione italiana e internazionale Fandango.

Intervista video a Daniele Vicari, regista de Il Giorno e la Notte