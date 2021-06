Il gioco di Megan: un anniversario da incubo nel trailer di Till Death, nuovo thriller con Megan Fox

News Cinema

Debutta negli USA in cinema selezionati e VOD il 2 luglio un film che rielabora secondo nuove traiettorie lo spunto di "Il gioco di Gerald" di Stephen King, con al centro della sua storia una donna, interpretata da una Megan Fox sempre più redidiva, che si ritrova discinta, insanguinata e ammanettata a un uomo morto (che poi è suo marito).

Diretto dall'esordiente S.K. Dale, Till Death è basato su una sceneggiatura scritta da Jason Carvey che era finita nella Black List, la lista compilata annualmente dei migliori copioni che circolano sulle scrivanie dei più importanti executives hollywoodiani, e racconta di una protagonista che viene lasciata ammanettata al marito morto da qualche perverso personaggio animato da una non meglio specificata sete di vendetta, e che deve sopravvivere nonostante l'arrivo imminente di sicari che vogliono finire il lavoro e far fuori pure lei.

Nel cast di Till Death, oltre a Megan Fox, ci sono anche Eoin Macken, Aml Ameen, Callan Mulvey e Jack Roth.

Emma (Megan Fox) è bloccata in un matrimonio stanco con Mark, e rimane molto sorpresa quando lui decide di portarla nella loro casa isolata in riva a un lago per una serata romantica nel giorno del loro decimo anniversario. La situazione lì però cambia rapidamente, ed Emma si ritrova intrappolata e isolata nel cuore dell'inverno, bersaglio di un piano che diventa sempre più sinistro a ogni svolta.