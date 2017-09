Il gioco di Gerald: primo trailer del film Netflix che adatta l'omonimo romanzo di Stephen King

Sarà disponibile in streaming su Netflix dal prossimo 29 settembre Il gioco di Gerald, il film tratto dall'omonimo, celebre romanzo di Stephen King che è stato diretto da Mike Flanagan e che vede protagonisti Carla Gugino e Bruce Greenwood.

Pubblicato nel 1992, il romanzo di King racconava di una donna che rimaneva bloccata e ammanettata a un letto dopo che quello che era iniziato come un inedito gioco erotico si tramutava in un incubo quando il marito muore per un attacco cardiaco.

Flanagan, il regista di film come Oculus, Somnia e Ouja - L'origine del male, ha rivedicato con legittimo orgoglio il fatto che King gli abbia privatamente e pubblicamente espresso il suo apprezzamento per un adattamento non facile.

Su Twitter, il Re del brivido ha definito il film "ipnotico, spaventoso e incredibile".

Questo è il trailer del Gioco di Gerald: giudicate voi.