Il Gioco delle tre carte: Il Commissario Montalbano e due morti misteriose, Stasera su Rai 1

Ancora una volta il passato e uno straniero hanno un ruolo chiave in un'avventura televisiva del Commissario ideato dalla penna sapiente di Andrea Camilleri.

Una rete di amici, di compaesani, una famiglia allargata su cui contare, nel paesino di Vigata, per il Commissario Montalbano. Uno degli aspetti cruciali della serie di maggior successo della televisione italiana di questo secolo è senz’altro la presenza di personaggi abituali, che ormai anche per i telespettatori sono familiari e verso i quali nutrono per lo più affetto, ma anche tutte le varie emozioni che ci provocano delle persone che fanno parte del nostro universo. Non per forza positive. Parlando di universo, Montalbano ormai è un parco giochi condiviso in cui si confondono nuovi episodi e repliche, che si vedono sempre con piacere, a giudicare anche dai numeri, come fossero continue riproposizione di situazioni tipiche in ogni famiglia, tanti pranzi domenicali condivisi.

Il Commissario Montalbano: Il gioco delle tre carte

Gli Arancini di Montalbano sono delle perle preziose. Una raccolta di racconti brevi di Andrea Camilleri pubblicata nel 1999 che è servita come fonte di ispirazione per vari adattamenti televisivi con Luca Zingaretti protagonista. È il caso de Il gioco delle tre carte, film del 2006, che trae ispirazione dai racconti Il gioco delle tre carte, Sostiene Pessoa, Come fece Alice e Una mosca acchiappata al volo. La regia è al solito del compianto Alberto Sironi, la sceneggiatura di Francesco Bruni e Salvatore De Mola, oltre allo stesso Camilleri.

Un capomastro locale di Vigata viene investito e ucciso da un auto. Interviene ovviamente subito il Commissario Montalbano che scopre come si tratti di un noto costruttore edile legato a una famiglia mafiosa, il che porta a pensare che non sia stato un incidente ma un possibile regolamento di conti. Anche perché è appena uscito di galera un uomo condannato a vent’anni per aver ucciso un amico e socio in una ditta di costruzioni del capomastro. Il condannato si era sempre detto innocente, che sia stato effettivamente qualcun altro ad avere commesso quell’omicidio e forse non solo quello?

Le cose si complicano ulteriormente quando viene trovato ucciso da un colpo di pistola alla nuca uno straniero sconosciuto a tutti. Possibile ci sia un legame fra i vari fatti di sangue, recenti e del passato? Come spesso in Montalbano è proprio questa stratificazione fra segreti di oggi e pagine non chiarite nel passato a rendere la visione particolarmente interessante. Nel cast, oltre ai soliti Zingaretti e compagnia, gli interpreti di puntata Simona Cavallari, Stefano Dionisi, Valeria Milillo, Barbara Tabita.

La prima messa in onda, anno di grazia 2006, ha ottenuto 8 milioni a 850 mila spettatori per uno share del 31,79%.