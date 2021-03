Il gatto con gli stivali 2: annunciati titolo, trama e data di uscita del sequel

News Cinema

A distanza di 10 anni dal primo film, spin-off della saga di Shrek, arrivano dettagli sicuri sul sequel de Il gatto con gli stivali.

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di un sequel de Il Gatto con gli Stivali risale a due anni fa, quando legato al progetto c'era Bob Persichetti, uno dei tre registi di Spider-Man: Un nuovo universo. Ci sono stati molti cambi nel frattempo rispetto alla direzione artistica che il progetto avrebbe dovuto avere e Persichetti alla fine è uscito di scena. Il regista ora incaricato di portare alla luce il film è Joel Crawford, il quale ha diretto I Croods 2: Una nuova era che vedremo quest'estate.

Il sito americano Deadline ci fa sapere che la DreamWorks ha scelto il titolo del sequel che sarà Puss in Boots: The Last Wish, traducibile letteralemente in Il Gatto con gli Stivali: L'ultimo desiderio. La data fissa per l'uscita è il 23 settembre 2022, dunque a distanza di 11 anni da quando il primo Il Gatto con gli Stivali arrivò nelle sale. È garantito naturalmente il ritorno di Antonio Banderas, voce del Gatto nei doppiaggi in lingua inglese, spagnola e italiana. La storia vedrà il protagonista dalle nove vite alla ricerca del mitico Last Wish, la sua ultima speranza per recuperare le otto vite che ha perso nel corso delle sue mille avventure, prima che, ovviamente, ci rimetta anche l'ultima rimastagli.

Nato come uno spin-off della saga di Shrek, Il Gatto con gli Stivali è stato seguito da un cortometraggio di 13 minuti intitolato Il Gatto con gli Stivali: I tre Diablos, inserito nei contenuti speciali dell'edizione in blu-ray, e dalla serie nata nel 2015 Le avventure del Gatto con gli Stivali che conta sei stagioni per 68 episodi.