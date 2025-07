Il Gatto col Cappello, il trailer italiano del film che dà il via alla Warner Bros. Pictures Animation, tratto dal dr. Seuss

News Cinema

Il Gatto col Cappello, tratto dal celebre libro del dr. Seuss, sarà il primo film della divisione Warner Bros. Pictures Animation, studiata per rilanciare la tradizione animata dell'azienda. Vi mostriamo il trailer italiano del cartoon in arrivo nel 2026. Dirigono Alessandro Carloni ed Erica Rininoja.

Il Gatto col Cappello è un film di animazione che ci aspetta all'inizio del 2026, ma oggi possiamo mostrarvene un primo teaser trailer in italiano: è un passo importante, perché questo lavoro segna la prima opera della Warner Bros. Pictures Animation, un'etichetta recente per il reboot della tradizione animata warneriana. Si parte a testa alta con la regia dei veterani Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, che si tuffano nell'adattamento del classico dell'infanzia firmato dal dr. Seuss. Gli autori, insieme al presidente della WBPA Bill Damaschke e all'attore Bill Hader che doppia in originale il Gatto, ci hanno presentato l'ambizioso cartoon. Ne parliamo dopo il trailer!





Il Gatto col Cappello, arriva un agente del caos, in tre stili di animazione diversi nello stesso film!

Il Gatto col Cappello rappresenta il primo adattamento del libro omonimo del dr. Seuss (edito in Italia da Giunti) sotto forma di lungometraggio animato, quando in passato si era tentata solo la strada dello special televisivo o del film dal vero. Il libro del 1957 è una lunga filastrocca illustrata, che racconta un pomeriggio di pioggia della piccola Sally e di suo fratello, "allietato" da un gatto magico antropomorfe che irrompe nella loro vita con ricette per il divertimento. Ricette devastanti. Per Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja il Gatto è senza dubbio un "agente del caos", ma affrontando la durata di un film hanno deciso di indagare di più sulla sua missione e sul suo mondo: portare scompiglio nel film diventa proprio il suo lavoro, così avremo modo di curiosare anche nella terra d'origine del Gatto, realizzata in uno stile di animazione diverso da quello riservato alla "realtà" dei bambini. E c'è persino un terzo universo, quello in cui il Gatto trascina i bambini. Un adattamento ambizioso in tutti i sensi, quindi: tecnico e anche artistico, per essere all'altezza di uno scrittore mito della letteratura americana. Ma Alessandro ed Erica si sentono sulla stessa lunghezza d'onda del protagonista e della sua scelta professionale: "Ci pagano per fare gli scemi tutto il tempo, non male come lavoro". L'umorismo molto semplice non mancherà, con uno spirito slapstick molto legato alla storia warneriana, però gli autori hanno lavorato molto per assicurarsi che ci siano elementi godibili da ogni membro della famiglia... anche perché in questo caso (almeno negli USA) letteralmente ogni membro della famiglia conosce il libro!

L'espansione ha richiesto inevitabilmente una grande attenzione grafica, perché il dr. Seuss non aveva mai raccontato la corporation che gestisce lo strano lavoro del Gatto, per cui tutti i personaggi nuovi sono stati progettati ispirandosi alle illustrazioni di cui l'autore disseminava i suoi libri. Il Gatto stesso è fedele alla controparte cartacea, trasportata in un modello in computer grafica ma dotato dello stesso charme.

Carloni, che in passato ha diretto Kung Fu Panda 3 per la DreamWorks, ci ha spiegato che una delle sfide più grandi per lo staff di animazione, in un film come questo, è capire come armonizzare la performance già registrata e montata di Bill Hader e dei colleghi su personaggi animati che nella scena hanno una fisicità più complessa. Attori e attrici infatti al leggìo non possono muoversi molto, mentre i loro personaggi sullo schermo dovranno farlo: quanto si può adattare quel tipo di emissione vocale, in sala di registrazione, ai movimenti liberi e più elaborati nelle scene animate?

Il film sarà al cinema entro i primi mesi del 2026.