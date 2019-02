Il futuro degli X-Men e Gambit? Dipende dalla Disney, parola della produttrice

Lauren Shuler Donner, producer della serie X-Men sin dal lontano 2000 e moglie da oltre trent'anni del buon Richard Donner, ha aggiornato i fan sullo stato dei marchi un tempo in licenza alla 20th Century Fox, i cui asset cinematografici ora sono stati rilevati dalla Disney, rispedendo quindi i supereroi all'ovile dei Marvel Studios. Impegnata a promuovere la terza stagione di Legion, ecco cosa ha avuto da dire Lauren sulla spinosa questione e su cosa il boss Marvel Kevin Feige si trova ad affrontare adesso.

"Kevin e io demmo inizio al primo film, lavorava per me, ha un grande istinto narrativo quando si tratta di intrecciare i mondi tra di loro, mi fido di lui e sono sicura che prenderà una giusta direzione. Non so però cosa stia pensando Kevin, credo che stia ancora appiedando sulla ricchezza dei personaggi, sta cercando di trovare un senso."

"Per quanto riguarda Gambit e altri film, dipende dalla Disney, davvero dipende da loro. Spero che li facciano, ma dipende da loro. Il problema è che non puoi avere troppi film di supereroi, Marvel e X-Men, perché si danneggerebbero a vicenda. Ognuno deve avere una sua identità e poi ci sono gli Avengers da seguire. Abbiamo un sacco di diversi canoni a cui dar seguito e ne vogliamo di nuovi, ma non credo ce ne possano essere più di quattro all'anno. Quattro son già tanti, perché poi la gente si scoccia, dobbiamo fare attenzione. DEVE fare attenzione."