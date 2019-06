Il Flauto Magico di Piazza Vittorio: ecco le sale della prima settimana di programmazione

Ci sono film che vale la pena di cercare e che non hanno alle spalle la forza e i mezzi dei colossi della distribuzione. Uno dei più meritevoli è sicuramente Il Flauto Magico di Piazza Vittorio, firmato da Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, ispirato alla celebre opera di Mozart e nato dall'esperienza della celebre Orchestra multietnica di Piazza Vittorio, fondata nel 2002 e famosa anche all'estero.

Interpretato da cantanti, attori e musicisti, questo delizioso e fantasmagorico musical cosceneggiato anche da Fabrizio Bentivoglio, è uscito al cinema il 20 giugno in una serie di sale, che sperabilmente si amplieranno in futuro. Per ora lo trovate qui (per gli aggiornamenti consultate la pagina FB di Paco Cinematografica):

Ascoli Piceno Multiplex Delle Stelle

Bergamo Capitol

Bologna Nosadella

Cagliari Odissea, Uci Cinema Cagliari

Cesena Eliseo

Firenze Portico

Forlì Astoria

Genova Film Club

Iglesias Cineworld

Mantova Mignon

Messina Iris

Milano Mexico

Napoli Modernissimo

Oristano Ariston

Paderno Dugnano Metropolis

Padova Lux

Palermo Gaudium

Ravenna Cinema City

Reggio Calabria Lumiere

Roma Madison, Mignon

Salerno Fatima

Sassari Moderno

Sestu The Space Cinecity

Torino Massimo

Trevignano Palma

Trieste Giotto

Qua la nostra recensione.

Qua le nostre interviste coi registi e i protagonisti del film.