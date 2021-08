Il Flash Gordon di Taika Waititi sarà live action!

News Cinema

Il produttore John Davis rivela che il progetto di Taika Waititi di un film d'animazione su Flash Gordon ha cambiato rotta e il film sarà realizzato dal vivo.

Sul fronte del reboot di fantascienza di Flash Gordon, che i 20th Century Studios cercano da prima dell'acquisizione della Fox da parte della Disney di riportare al cinema, prima con Matthew Vaughn poi con Julius Avery, ci sono buone notizie. Taika Waititi si era infatti offerto di trarne un film d'animazione, ma adesso, rivela il produttore John Davis a Collider, il progetto è cambiato e il film sarà dal vivo.

Queste le sue precise parole:

Taika lo sta scrivendo. È stato un film che ha avuto una grossa influenza su di lui da ragazzo, uno dei suoi film preferiti. Inizialmente mi ha detto "Facciamolo animato" e io ho detto "va bene". Poi siamo entrati nel merito e abbiamo iniziato a svilupparlo, e lui mi ha detto "no, facciamolo live action" e io ho risposto: "ancora meglio".

Rivedremo dunque l'eroe spaziale, creato da Alex Raymond nel 1934, il pianeta Mongo, il dottor Zarkov, il crudele Ming e tutti i personaggi che sono arrivati sullo schermo in una versione amatissima per quanto kitsch nel 1980, nel Flash Gordon prodotto da Dino De Laurentiis, diretto da Mike Hodges, con Sam J. Jones, Ornella Muti, Max Von Sydow, Mariangela Melato, Topol, Timothy Dalton e con le musiche dei Queen. Dato il suo bizzarro senso dell'umorismo, ci sembra il progetto perfetto per Taika Waititi, che ha da poco completato le riprese dell'attesissimo Thor: Love and Thunder.

Ci vorrà comunque un po' di tempo prima di vedere la versione di Waititi, visto che presto del regista neozelandese arriverà al cinema il film sportivo Next Goal Wins, mentre non si sa che fine abbia fatto il progetto di Akira e c'è ancora in ballo un film di Star Wars.