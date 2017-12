Il filo nascosto: in anteprima esclusiva, il poster italiano del film di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis

Il filo nascosto uscirà nelle sale italiane il 22 febbraio. E tutto, dalla data d'uscita all'antico rapporto che lega il suo autore con il festival, lascerebbe presagire che questo ottavo film di Paul Thomas Anderson, interpretato da Daniel Day Lewis, sarà tra i titoli di punta della prossima edizione del Festival di Berlino, che si terrà dal 15 al 25 febbraio nella capitale tedesca. Esattamente come avvenne nel caso della precedente collaborazione tra il regista e l'attore, Il petroliere, che fu in concorso alla Berlinale nel 2007.

Se così sarà la scopriremo nel corso delle prossime settimane, ma intanto possiamo già rivelarvi quello che sarà il poster italiano ufficiale di quello che è senza dubbio alcuno uno dei film più attesi della prossima stagione.

Ecco il poster italiano di Il filo nascosto, in anteprima esclusiva su Comingsoon.it

La trama ufficiale del film Il filo nascosto:

Ambientato nella fascinosa Londra del dopo guerra negli anni '50, il rinomato sarto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) e sua sorella Cyril (Lesley Manville) sono al centro della moda britannica, realizzando i vestiti per la famiglia reale, star del cinema, ereditiere, debuttanti e dame sempre con lo stile distinto della casa di Woodcock.

Le donne entrano ed escono nella vita di Woodcock, dando ispirazione e compagnia allo scapolo incallito, fino a quando non incontra una giovane e volitiva donna, Alma (Vicky Krieps), che presto diventa parte della sua vita come musa ed amante. La sua vita attentamente "cucita su misura", una volta così ben controllata e pianificata, viene ora stravolta dall'amore.