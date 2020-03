Il filo nascosto: il film da vedere e commentare insieme stasera con SimulWatch

News Cinema

Lo straordinatio film di Paul Thomas Anderson interpretato da Daniel Day-Lewis Vicky Crieps. Appuntamento su SimulWatch alle ore 20:30.

Oggi, per la visione condivisa del giorno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente negli store online: il film che vi suggeriamo è Il filo nascosto.

L'appuntamento per vedere tutti insieme il film e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi giovedì 19 marzo alle ore 16.

Paul Thomas Anderson è uno dei maggiori registi viventi, e questo suo più recente film è una delle vette della sua filmografia, tutta di altissimo livello. Sceneggiato dallo stesso Anderson, racconta la storia di un celebre e ricco sarto della Londra degli anni Cinquanta, scapolo e misantropo impenitente, che incontra un giorno una ragazza ragazza ambiziosa e caparbia che riesce a insinuarsi nel suo cuore come musa e come amante, sconvolgendo da un giorno all'altro la sua perfetta vita su misura.

Al racconto superbo di Anderson, che si fa forte anche della colonna sonora di Jonny Greenwood e che ha curato personalmente la fotografia, danno una mano fondamentale due interpreti a dir poco maestosi: Daniel Day-Lewis e Vicky Crieps.



Il filo nascosto: Il trailer italiano del film - HD

Leggi anche Tutti le visioni condivise di SimulWatch della settimana

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.