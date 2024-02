Il film sui vampiri con Michael B.Jordan di Ryan Coogler sarà un titolo Warner, la major si aggiudica il progetto

News Cinema

La Warner Bros. Discovery ha sconfitto la concorrenza nell'aggiudicarsi il film in costume a tema vampiri, interpretato da Michael B. Jordan, scritto e diretto dal Ryan Coogler di Creed e Black Panther. Quando cominciano le riprese?

È durata tre settimane la gara d'offerte tra le major per aggiudicarsi la nuova collaborazione tra Michael B. Jordan e il regista Ryan Coogler, un film in costume sui vampiri: alla fine è stata un'agguerritissima Warner Bros. Discovery ad aggiudicarsi il progetto, che andrà davanti alla macchina da presa in tempi piuttosto brevi. L'asta è stata combattuta tra Sony, Warner Bros e Universal, come sapevamo, e il curriculum di regista e attore hanno reso la gara alquanto movimentata. Leggi anche Il Creed-Verse è realtà: Michael B. Jordan è in trattative con Amazon per sviluppare il progetto

Ryan Coogler dirige Michael B. Jordan in costume, in una storia a tema vampiri

Alla fine era rimasta solo la Universal a cercare di strappare alla concorrente Warner Bros. Discovery il film a tema vampiri e in costume, scritto e diretto da Ryan Coogler, con Michael B. Jordan designato protagonista. La Warner però non ha fatto prigionieri ed evidentemente è riuscita ad assicurare agli autori tutte le garanzie richieste: non soltanto il vociferato budget di 90 milioni di dollari, ma anche un accordo che lascia a Coogler una certa coproprietà del marchio, che potenzialmente lancerà una nuova saga. Pare si andrà sul set già ad aprile a New Orleans. D'altronde Coogler ha in curriculum sia il quasi-reboot di Creed, sia Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever, e in entrambi i mondi ha già lavorato con Michael B. Jordan, che tra l'altro gli deve indirettamente l'avvio della propria carriera di regista, dopo il recente Creed III. Riguardo ai contenuti, rimangono celati ai curiosi, però secondo le voci raccolte da The Hollywood Reporter si conferma una storia sui non-morti / vampiri, in un'ambientazione d'epoca, pare nella prima metà dell'Ottocento. Il set a New Orleans evoca peraltro un sapore voodoo...

Coogler ha in cantiere anche la serie Eyes of Wakanda per Disney+. Jordan sarà in Rainbow Six. I due lavoreranno inoltre insieme su altro film a budget più indipendente, Wrong Answer: la storia di un insegnante di matematica che altera i risultati dei test dei suoi allievi, per assicurare il necessario sostegno economico alla scuola in cui lavora.