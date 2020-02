Il film su Nicolas Cage con Nicolas Cage che interpreta Nicolas Cage ha una data di uscita!

News Cinema

Il surreale progetto intitolato The Unbearable Weight of Massive Talent che racconta il declino di Nicolas Cage degli ultimi dieci anni, è confermato. Con l'attore nei panni di se stesso.

Ricorderete la notizia di tre mesi fa a proposito del progetto surreale in cui Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage in un film su Nicolas Cage. Era tutto vero e continua ad esserlo, un grottesco sogno ad occhi aperti che ogni giorno è sempre più reale. Il titolo del film è The Unbearable Weight of Massive Talent (L'insopportabile peso dell'enorme talento) e, per prima cosa, rileggiamone la favolosa trama:

Nicolas Cage è alla disperata ricerca di un ruolo nel nuovo film di Quentin Tarantino. Sta vivendo un periodo in cui c'è tensione tra lui e la sua figlia adolescente e di tanto in tanto parla con la versione degli anni 90 di se stesso che lo rimprova per aver fatto troppi film spazzatura e aver perso lo status di movie star. Cage è anche travolto dai debiti e, per rimettersi in sesto economicamente, accetta di fare presenza al compleanno di un miliardario messicano che è un suo fan. A questo punto la CIA contatta l'attore per informarlo che il miliardario in questione è il boss di un cartello della droga che ha fatto rapire la figlia di un candidato alla presidenza del Messico. Nic Cage viene dunque reclutato come agente infiltrato per carpire informazioni utili durante il party. La situazione si complica ulteriormente quando il miliardario fa arrivare a sorpresa la figlia e l'ex moglie dell'attore, perché vuole invitarli a riconciliarsi.

Questa storia scritta da Tom Gormican e Kevin Etten è stata oggetto di battaglia tra gli studios di Hollywood quando si è saputo che Nicolas Cage l'aveva letta e sarebbe stato interessato a fare la parte di se stesso. Metacinema a livello esponenziale. La società Lionsgate l'aveva spuntata su tutti, come raccontato dal magazine The Hollywood Reporter che oggi ci regala un gustosissimo aggiornamento: la data di uscita di The Unbearable Weight of Massive Talent è stata fissata per il 19 marzo 2021. Questa notizia cosa ci rivela? Che il progetto va a gonfie vele e che Nicolas Cage ha confermato la sua presenza.

L'ultimo titolo che vedeva l'attore in una grande produzione hollywoodiana è Ghost Rider - Spirito di vendetta del 2011. Negli anni seguenti, a parte gli apprezzati lavori da doppiatore in I Croods e Spider-Man: Un nuovo universo, come sappiamo Nic Cage è stato protagonista di quasi trenta film di serie B (quando non C) di discutibile qualità, dimenticabili, alcuni di essi mai arrivati in Italia e certamente non degni della sua filmografia passata che include titoli come Arizona Junior, Cuore selvaggio, Via da Las Vegas, The Rock, Con Air, Face/Off, Omicidio in diretta e Il ladro di orchidee.

La storia di The Unbearable Weight of Massive Talent racconta proprio il declino dell'attore come lo hanno vissuto i due autori, grandi suoi fan, e il fatto che lui stesso sia ora parte del progetto ne denota la sua grande autoironia. Oltre al fatto che per Nicolas Cage potrebbe essere anche un film terapeutico.

