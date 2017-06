Il film su Bumblebee dai Transformers sarà ambientato negli anni Ottanta

Se vi state preparando a Transformers: L'ultimo cavaliere, in arrivo il 22 giugno, vi farà piacere sapere qualcosa di più di Bumblebee, primo spin-off della Paramount dedicato ai robottoni mutaforma. Diretto dal Travis Knight della Laika, recentemente autore del bellissimo Kubo e la spada magica, sarà interpretato da Hailee Steinfeld nei panni di una ragazzina maschiaccio che ama lavorare nelle officine.





Pare che il tono del lungometraggio, previsto nelle sale americane per l'8 giugno 2018, sarà meno cameratesco e ormonale rispetto a quello normalmente adottato nella saga di Michael Bay. Ambientato negli anni Ottanta, quando il franchise vero e proprio cominciò, il racconto avrà un pubblico di riferimento più simile a quello degli originali giocattoli e serie animata per la tv: insomma, l'infoiamento a oltranza per le modelle di Victoria's Secret e le occasionali parolacce dovrebbero sparire dal taglio scelto, per abbracciare una vicenda meno epica, con meno robot e più sentimento. Questo nonostante di recente Bay abbia dichiarato a Collider di avere in mente un'idea fantastica per un film dedicato a Bumblebee vietato ai minori ("Restricted"), molto "alla Quentin Tarantino".

Forse fare affidamento a Travis Knight per il momento non è una cattivissima idea.