Il film prequel dei Soprano: ecco il trailer italiano de I molti santi del New Jersey

Il trailer de I molti santi del New Jersey ci catapulta nei turbolenti anni 60 per scoprire come il giovane Tony Soprano si stesse facendo strada.

Ambientato nei turbolenti anni 60, I molti santi del New Jersey racconta delle rivolte di Newark quando il palcoscenico urbano era occupato dagli scontri violenti tra la comunità italiana e quella afroamericana. Il film è un prequel della celebrata serie I Soprano in cui il personaggio di Tony Soprano, incarnato dal compianto James Gandolfini, è interpretato nientemeno che da suo figlio Michael. Nessuno meglio di lui avrebbe potuto farsi carico di onori e oneri di un'eredità di altissimo valore artistico. La storia è raccontata dal punto di vista di Dickie Moltisanti, il padre di Christopher" spiegava il 22enne Michael Gandolfini in una intervista per Variety, "il Tony Soprano che vediamo nel film nasconde vulnerabilità dietro un atteggiamento rude, ma cosa succede se ribaltiamo la situazione scopriamo un ragazzino creativo, generose e pieno di speranze che è costretto a diventare la persona che deve per forza essere?".

Diretto da Alan Taylor, che fu regista di 9 episodi de I Soprano tra il 1999 e il 2007, il film uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 1° ottobre 2021. Del cast fanno parte, oltre al giovane Gandolfini, Vera Farmiga, Alessandro Nivola, Jon Bernthal e Ray Liotta. In attesa della comunicazione da parte della Warner Bros per quanto riguarda la data di uscita nelle nostre sale, possiamo vedere il trailer italiano di I molti santi del New Jersey qui sotto. Più in basso il poster ufficiale.