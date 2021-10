Il film italiano che concorrerà per gli Oscar 2020: ecco la lista dei 18 titoli tra cui verrà scelto

News Cinema

L'ANICA ha comunicato la short list dei titoli italiani tra i quali verrà selezionato il film che rappresenterà l'Italia per la corsa agli Academy Awards 2022.

L'ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) ha comunicato la short list di diciotto titoli italiani tra i quali sarà designato il film candidato a rappresentare il nostro paese nella selezione per la categoria del miglior film in lingua straniera, o come è ufficialmente chiamato dallo scorso anno, Best Internationa Feature Film. La cerimonia dei 94esimi premi Oscar si terrà a Los Angeles il 27 marzo 2022 e tutte le nomination verranno annunciate l'8 febbraio.

La commissione di selezione istituita dall'ANICA, dovrà però riiunirsi fra pochi giorni, precisamente il 26 ottobre 2021, per votare il film da inviare agli Academy Awards. Qui sotto l'elenco dei diciotti film di nostra produzione distribuiti, o in previsione di essere distribuiti, in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ritenuti meritevoli di essere presi in considerazione per la selezione.

Oscar 2022: i diciotto film italiani tra cui verrà designato il candidato a rappresentare l'Italia

I film sono in ordine alfabetico.