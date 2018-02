Il film ispirato ai giocattoli Action Man che stavate aspettando

Nel caso non lo ricordiate, esiste anche un Hasbro Cinematic Universe. Sì, è così, e di questo universo fanno parte la saga dei Transformers, i due film sui G.I. Joe e nientemeno che Battleship. Ci sono molti piani per il futuro che prevedono versioni cinemtagrafiche tratte da altri giocattoli come M.A.S.K., i Micronauti e Monopoly, ma la notizia del giorno riguarda gli Action Man. Nate nel 1966 in Gran Bretagna, queste action figures erano la versione alternativa dei G.I. Joe americani e hanno raffigurato non soltanto uomini militari, c'erano anche l'avventuriero, il subacqueo, l'astronauta, il calciatore.

James Bobin, che ha diretto Alice attraverso lo specchio, è il regista al quale è stato affidato questo progetto. La sceneggiatura invece è in mano a uno degli sceneggiatori di Paddington 2, Simon Farnaby. Con queste premesse, pare che la Hasbro voglia mantenere tutto il sapore British che appartiene agli Action Man ed è legittimo aspettarsi che la storia si orienti di più verso il genere spionaggio/avventura, anche per discostarsi dall'impronta action/science-fiction dei G.I. Joe.