Il film di Sonic the Hedgehog esce nel 2019 e rimane un ibrido di animazione e live-action

Non sappiamo quanti appassionati di Sonic the Hedgehog siano in attesa del lungometraggio che lo vedrà protagonista. Sapevamo già infatti che il porcospino più veloce del mondo dei videogiochi, made in Sega, sta infatti per sbarcare al cinema in una produzione Paramount ibrida di live-action e animazione, coprodotta dal regista di Deadpool Tim Miller e diretta dal Jeff Fowler del cortometraggio Gopher Broke. La novità è che adesso il progetto ha una data d'uscita ufficiale americana: 15 novembre del 2019.

Scritto da Patrick Casey e Josh Miller, il film sarà coprodotto e animato dalla giapponese Marza Animation Planet, che si è di recente occupata del lungometraggio di Capitan Harlock uscito nel 2013, nonché del recente Resident Evil: Vendetta. Non ci è dato sapere in cosa consisterà la parte in live-action, ma sospettiamo un approccio ibrido alla Peter Rabbit o sulla scia dei primi due lungometraggi contemporanei dei Puffi.

Sonic comunque è già apparso sul grande schermo in un cameo di Ralph Spaccatutto, quasi sei anni or sono.