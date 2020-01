Il film di e con Bradley Cooper su Leonard Bernstein passa a Netflix

News Cinema

Il biopic sul grande compositore, pianista e direttore d'orchestra è prodotto, fra gli altri, da Spielberg e Scorsese.

La seconda regia di Bradley Cooper, un biopic dedicato al grande compositore e direttore d'orchestra Leonard Bernstein, non solo si farà, ma verrà prodotto dal colosso dello streaming Netflix, che l'ha ereditato dalla Paramount Pictures. Il film vanta una lista di produttori di primo piano, fra cui Steven Spielberg, Martin Scorsese e Todd Phillips. Il "contributo" del primo non ci stupisce, dal momento che il suo prossimo lungometraggio in uscita è West Side Story, nuova versione del classico musical del 1957 di cui Bernstein scrisse la partitura.

Bradley Cooper sarà anche co-sceneggiatore, co-produttore e soprattutto attore del film, che si snoderà lungo un arco temporale di 30 anni e si concentrerà in particolar modo sul matrimonio fra l'artista e Felicia Montealegre.

Fisicamente Bradley Cooper non somiglia molto a Leonard Bernstein (nella foto in fondo all'articolo) e, dopo averlo visto nei panni del crooner Jackson Maine di A Star is Born, non riusciamo a raffigurarcelo nei panni del sopraffino pianista. Ma non è forse compito di un attore trasformarsi anche in personaggi che sembrano lontanissimi da lui? Prima del debutto in streaming, il film arriverà in un numero limitato di sale. Al momento non si conoscono né date né i nomi degli altri interpreti.