Il film di Christopher Nolan su Oppenheimer e la bomba atomica si farà alla Universal

News Cinema

La Universal l'ha spuntata su molti concorrenti e produrrà il film di Christopher Nolan su Robert Oppenheimer, lo scienziato considerato uno dei padri della bomba atomica. Probabili date di uscita e protagonista.

Dopo Tenet, uscito con buona parte dei cinema ancora chiusi per la pandemia, che ha incassato 58 milioni di dollari in America e 367 milioni di dollari in tutto il mondo, com'è noto da tempo il prossimo film di Christopher Nolan tornerà in territori più realistici per raccontare lo sviluppo della bomba atomica nella seconda guerra mondiale, "grazie" a scienziati come J. Robert Oppenheimer, considerato uno dei padri del micidiale ordigno. Per la prima volta in dieci anni a produrre e distribuire il film non sarà la Warner (che, con l'eccezione di The Prestige e parte di Interstellar) è da sempre partner di Nolan, ma la Universal, che l'ha spuntata sulla concorrenza che comprendeva anche Sony e Paramount.

Da sempre difensore del cinema e della pellicola, Nolan si era parecchio arrabbiato per le decisioni della Warner di distribuire tutti i film del 2021 su HBO Max, dichiarando in proposito lo scorso dicembre a Hollywood Reporter:

"Alcuni dei migliori registi del nostro settore e delle star più importanti del cinema si sono addormentati pensando di lavorare per il maggior studio cinematografico e si sono risvegliati per scoprire che lavoravano per il peggior servizio di streaming".

Tornando al nuovo film, ancora senza titolo, si sa che sarà incentrato sul lavoro di Oppenheimer, avrà un budget di 100 milioni di dollari, non altissimo per gli standard di Nolan (Tenet è costato il doppio) e farà ampio uso di effetti speciali per ricreare gli anni Quaranta e i test della bimba atomica. Le riprese inizieranno nel primo quarto del 2022 e l'uscita dovrebbe avvenire a fine 2023 o nel 2024. Non c'è ancora nessun attore scritturato ufficialmente, ma viene dato per certo che a interpretare Oppenheimer sarà Cillian Murphy, attore feticcio di Nolan.