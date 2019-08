Il film di Breaking Bad è già stato girato, parola di Bob Odenkirk

News Cinema

Il Saul Goodman della serie e dello spinoff Better Call Saul fuga ogni dubbio sulle avventure cinematografiche di Jesse Pinkman e Walter White.

Ma insomma… il film di Breaking Bad si fa o non si fa? Si fa, si fa, state tranquilli, anzi, è già stato fatto! Dopo le varie foto postate da Bryan Cranston e Aaron Paul, di cui una spiritossissima con due muli (allusione ai corrieri della droga) accompagnata dalla scritta “soon", a fugare ogni dubbio è Bob Odenkirk, l'attore che nella serie tv di Vince Gilligan andata in onda dal 2008 al 2013 impersonava l'avvocato furbastro Saul Goodman e che ha interpretato lo stesso personaggio in 4 stagioni di Better Call Saul, disponibile su Netflix.

In un'intervista a The Hollywood reporter in cui ha parlato anche della quinta stagione di BCS, Odenkirk ha detto: "Non so che cosa la gente sappia o non sappia. Mi sembra incredibile che non siate al corrente del fatto che è già stato girato. E’ stato girato. Capite? Come fa a essere un segreto? E invece lo è. Sono stati bravissimi a tenerlo nascosto".

Ecco qua: il dado è tratto. Secondo la nostra fonte, dovremo aspettare il 2020 per vedere di nuovo Jesse Pinkman e Walter White in azione prima sul canale AMC e poi su Netflix, e visto che a sbottonarsi è stato Bon Odenkirk, è quasi certo che troveremo anche il suo favoloso "Azzeccagarbugli" nel film. Nella stessa intervista il nostro avrebbe anche dichiarato: "Ho sentito molte cose diverse. Sono felicissimo del film di Breaking Bad, non vedo l'ora di vederlo".

Anche se di Breaking Bad - The Movie abbiamo disquisito a lungo, mantenendoci nel campo delle ipotesi, facciamo una breve ricapitolazione. La domanda che maggiormente assilla i fan è: sarà un sequel o un prequel? Racconterà la fuga di Jesse Pinkman dopo i tragici fatti della serie o mostrerà i due protagonisti separatamente prima del loro incontro? Sappiamo che si conoscevano già, visto che un tempo il futuro Heisenberg era l'insegnante di chimica di Pinkman. Li vedremo dunque fra i banchi? E se il film dovesse incentrarsi su eventi successivi alla quinta e ultima stagione di Breaking Bad, in che "forma" vedremo Walter White? Forse allora ciò a cui abbiamo assistito nel season final ci ha ingannati…. Chissà. Le risposte comunque arriveranno, cari ragazzi che sapete che "la chimica dev'essere rispettata", magari prima di quanto crediate, quindi vi chiediamo di avere un po' di pazienza.